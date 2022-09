El Valdepeñas, verdugo de los granotas la pasada temporada en los tres enfrentamientos (dos de Liga y uno de Copa) será el primer visitante en Paterna, donde hoy se estrenará a ante su afición el Levante UD FS de Sergio Mullor, quien regresa a los banquillos de la LNFS diez años después de dirigir al Santa Coloma. Su objetivo es devolver al club granota a lo más alto, lo que hizo su predecesor Diego Ríos, cuando alcanzó la final de los playoffs y las semifinales en la Copa del Rey y la Copa de España. Más que presión, lo asume como un reto, según explicó el técnico almeriense a SUPER: «No me pesa sino que me ilusiona, el reto es volver a ser lo que éramos, si se hizo una vez, por qué no se va a poder repetir».

Eso sí, admite que al principio puede costar un poco, ante los cambios que se han producido en el equipo. «Hemos perdido experiencia, jugadores con muchísimo peso, y hemos traído gente nueva que tiene que aclimatarse a marchas forzadas porque tienen papeles importantes». Tres brasileños, Jamur, Antoniazzi y Peléh, y un un portugués, Miranda, son las cuatro novedades que presentan los granotas, que han ido de menos a más en pretemporada. «El 10-2 del Peñíscola sirvió para llamar la atención del grupo. Quiero un equipo que ilusione. agresivo en lo ofensivo. Estar luchando por entrar en las dos Copas es la prioridad, pero la temporada nos pondrá donde tenga que ponernos».