Hay accidentes que no pueden pasar desapercibidos. Y ese fue el mensaje que ayer quiso enviar Primoz Roglic, retirado de la Vuelta por la caída que sufrió el martes en la meta de Tomares, a las afueras de Sevilla, y que el ciclista esloveno no quiere que quede inmune. El líder del Jumbo culpó ayer desde su casa de Mónaco al corredor británico del Bahrein, Fred Wright, de haber sido el causante de su caída y quiere que se investiguen las causas para evitar una situación parecida.

Wright, precisamente, ocupó ayer la segunda plaza en el esprint que decidió en Talavera de la Reina la antepenúltima etapa de la Vuelta, ganada por el danés Mads Pedersen, tercer triunfo en la carrera, antes de la trascendental jornada de hoy por la sierra de Madrid. La baja de Roglic fue un mazazo para la carrera y desde el primer momento hubo muchas dudas sobre la causa que produjo su caída, hasta que el líder del Jumbo decidió hablar para cargar con dureza contra Wright, un joven ciclista de solo 23 años y que está creciendo todavía como velocista.

«No estuvo bien. Esto no debería suceder y no debo dejarlo pasar en alto como si no hubiese ocurrido. No quiero que el ciclismo continúe así. ¿Cómo pudo sucederme esto? Mi conclusión es que mi accidente fue inaceptable», se quejó Roglic.

Según su versión, «el accidente fue causado por el comportamiento de un ciclista. No tengo ojos en la espalda. De lo contrario me habría desviado. Wright vino por detrás y me quitó las manos del manillar antes de darme cuenta».

Ultima batalla para la general

Se trata de un perfil clásico en la Sierra de Guadarrama, con subidas a los puertos de Morcuera y Canencia, y dos pasos por Navacerrada. Una jornada que puede decidir al ganador final de la ronda española.