La catedral de la pilota es bolca amb Genovés II

Llàgrimes, aplaudiments i lloances es van viure ahir al trinquet de Pelayo per a rendir tribut a Genovés II. La catedral de la pilota va homenatjar a la llegenda recentment retirada amb una jornada de dues partides, on José Cabanes també va participar, encara que això va no va tindre importància. L’estima proferida per la càtedra va impregnar-se a cada racó d’un recinte que ja no tornarà a veure a Genovés II vestit de blanc.

Acabava la primera partida, on José Salvador i Félix s’imposaren per 60-55 a Francés i Javi, i es demanava a tots els implicats que es reuniren sobre les lloses. Un passadís humà anava a ser el lloc on Genovés II desfilara per última vegada en la catedral. Companys fins fa dues setmanes, joves promeses, antigues figures com Álvaro, Fageca o Sarasol, mites com ‘el Rovellet’ o Antoniet d’Almassora, membres representatius de la pilota professional i autoritats que no es van voler perdre l’ocasió d’acomiadar-se del Genovés II jugador. Entre estes últimes, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; i el president de les Corts, Enric Morera. Cabanes va creuar el pasadis ple d’emoció. Les llàgrimes no eixien, però estaven a punt. Una vegada desfilat, Genovés II es va situar en la zona de presentació i va rebre diferents detalls de part del Club de Pilota de Pelayo, del Col·lectiu de Jugadors de l’elit, de la Fundació per la Pilota i del grup d’antic jugadors de Pelayo. Genovés II va agafar el micròfon, i ací si, les llàgrimes que guardava van aflorar. Més de dues dècades de la millor pilota s’acomiadaven en l’escenari més especial. A continuació, tocava lluir-se, i vaja si ho van fer. Genovés II va competir amb Nacho i Carlos, però es van quedar en 50 contra Puchol II i Tomás II. El número u de la modalitat escaletera no volia deixar passar l’oportunitat de guanyar a Genovés II per última vegada.