Valentino Rossi ha regresado este fin de semana al Circuit Ricardo Tormo para la penúltima cita del Fanatec GT World Championship powered by AWS. En el mismo circuito donde se retiró de MotoGP el pasado 14 de noviembre, el italiano compite en dos carreras hoy y mañana (14:00 horas) en este prestigioso campeonato mundial de la categoría GT. No es la primera vez que corre en Cheste con su Audi, pues ya lo probó en diciembre, y echando la vista atrás, incluso llegó a realizar dos tests con los Fórmula 1 de Ferrari, y un intercambio con el Mercedes de Lewis Hamilton. Ayer, en rueda de prensa, admitía su particular relación de amor y odio con el trazado valenciano, donde celebró dos títulos mundiales de MotoGP, pero donde también perdió otros dos (2006 y 2015).

«València es un circuito muy importante para MotoGP, porque es la última carrera de la temporada. Yo he corrido aquí desde que se inauguró el circuito, en 1999. Pero es más especial para mí porque aquí probé el Audi por primera vez hace menos de un año, desde ese momento mi segunda carrera empezó. Además, ver mi cara en la torre es impresionante, es un gran recuerdo de mi última carrera de MotoGP», comentó. «Es interesante ver cuánto he aprendido durante el año, las sensaciones son buenas, es una buena pista para los coches, es un poco más fácil comparado con MotoGP, con tres o cuatro curvas divertidas. Es muy especial venir aquí, donde corrí la última carrera de MotoGP. No es mi pista favorita, siempre lo he dicho, pero es un gran recuerdo mi última carrera en MotoGP, disfruté mucho, y vamos a ver si en coche estamos fuertes. Rossi pasó de puntillas al ser cuestionado sobre la vuelta de Marc Márquez al Mundial de MotoGP, octavo ayer en los libres en Aragón. «No ha estado mal. Es muy rápido», se limitó a decir. Todo lo contrario cuando se le preguntó por Roger Federer y el anuncio de su retirada«Es una pena pero se sabía que esto iba a pasar. Estoy en contacto con Roger. Lo ha intentado, no quería parar. Para mí es uno de mis héroes de siempre, es claramente el número uno en tenis, por estilo, influyente para todos. Es una pena pero tiene 41 años, y le recordaré siempre como mi héroe».