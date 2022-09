L’ Alqueria del Basket fue ayer el escenario elegido para la presentación de Jared Harper, base estadounidense ((1,78m, Mableton (Georgia), 14/09/1997, 25 años) que recientemente se incorporaba al Valencia Basket y con el que el club taronja cerraba la plantilla para la temporada 2022-2023. En un acto patrocinado por Bodegas El Villar, uno de los colaboradores del Valencia Basket, Jared Harper se mostraba feliz de iniciar una nueva etapa en Europa y en España: «Estoy muy contento, para mí es un reto, será mi primera experiencia fuera de EEUU», destacaba Harper que llega a València con el objetivo de «seguir creciendo como jugador y ayudar a mis compañeros también a ser mejores. Mi objetivo es seguir evolucionando como he hecho hasta ahora en mi carrera».

A Harper le motiva el hecho de disputar una Liga del nivel de la ACB y sobre todo, la máxima competición europea: «Va a ser un temporada muy motivante jugando la Liga y la Euroliga. Estoy aquí para ayudar a ganar partidos».

El nuevo base taronja afirma que puede adaptarse a lo que el partido requiera en todo momento: «según la situación mi opción puede ser jugar, pasar... intento leer lo que el partido necesita en cada momento», afirma el jugador que que aún no ha tenido una conversación con Mumbrú acerca de su rol en el equipo: «Todavía no he podido hablar con el entrenador sobre cuál será mi rol dentro del equipo. Lo importante es que todos aportemos para ganar». Sobre su fichaje de ‘última hora’ con el Valencia Basket, el jugador no quiso dar detalles de la negociación: «no estaba nervioso, el fichaje se ha cerrado cuando ha llegado el momento oportuno».

Jared Harper se incorporó el lunes a los entrenamientos con el Valencia Basket. Aunque viajó el miércoles al Torneo Ciudad de Albacete, Mumbrú decidió que era pronto para que debutase ante el Fuenlabrada. Ahora, el base estadounidense espera espera disponer de sus primeros minutos ante el Bayern de Munich mañana domingo en Llíria: «Confío en poder jugar, tengo muchas ganas, aunque desde luego, es una decisión que corresponde al entrenador».

El director general del club, Enric Carbonell dio la bienvenida a Harper y le deseó muchos éxitos en su nueva etapa «Teníamos muy claro el perfil de jugador que queríamos fichar. Es un jugador joven, en crecimiento y que tiene hambre de ser mejor jugador cada día». Luis Cervera, gerente de la Cooperativa Bodegas El Villar agradeció al Valencia Basket que «haya continuado depositando la confianza en nuestra bodega desde que en 2016 en la que participamos por primera vez como colaborador».

De EEUU a València

Jared Harper dividió la pasada campaña entre los New Orleans Pelicans de la NBA (7,4 puntos y 2,8 asistencias en los cinco partidos que disputó) y jugando la G-League con su equipo afiliado de los Birmingham Squadron, con los que presentó una tarjeta de 21,2 puntos. Este verano ha participado en la Liga de Verano con los Pelicans con unos números de 17,5 puntos, 4,2 asistencias y 1,5 recuperaciones por partido. También cuenta con una brillante carrera universitaria en Auburn (alcanzando la Final Four en 2019) y 3 temporadas como profesional acaballo entre la NBA y la G-League.