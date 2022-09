València ha dado un paso significativo en su objetivo de organizar las Finales de la Copa Davis a partir de 2024. La respuesta del público, llenando las gradas en tres de las seis jornadas, y el éxito organizativo de la fase final de grupos en el pabellón de la Fuente de San Luis y L’Alqueria del Basket han cautivado tanto a la sociedad promotora de la competición, Kosmos, como a los responsables de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Un total de 113 268 personas acudieron a la fase de grupos de las ‘Davis Cup by Rakuten Finals 2022’, disputadas entre el 13 y el 18 de septiembre de modo simultáneo en Bolonia, València, Hamburgo y Glasgow. Además, conforme a los datos, a los que pudo acceder SUPER, La Fonteta se destacó como la sede con mayor afluencia de público. Durante los seis días, el pabellón valenciano ha totalizado la presencia de 41 387 espectadores. Este número supone el 36,5 % de todos los asistentes a los estadios de las cuatro ciudades. A bastante distancia, la segunda sede en cuanto asistencia ha sido Bolonia, con 28 115.

Aparte de los llenos contra Serbia (7700), Canadá (7996) y Corea del Sur (8005), la organización ha tomado buena nota del excelente número de entradas vendidas para los días en los que no competía España, con unas 5000 personas presentes en las gradas de la pista central. En este sentido, el gran debe de esta fase de grupos procede de Hamburgo. A pesar de que el estadio AM Rothenbaum tiene una capacidad para 13 000 personas, allí la media de asistencia no ha alcanzado las 3000. El presidente de la ITF, David Haggerty, satisfecho con lo sucedido en València, el domingo mandó este mensaje desde Alemania: «Estamos muy felices con el desarrollo de la competición. En el último día, la asistencia en Hamburgo superará los 5000... Tenemos que revisar varias cosas, pero queremos más aficionados, que los estadios estén llenos. Vigilaremos precios, viajes, miraremos juntos qué que hacer para atraer a la mayor gente posible».

Al respecto del total de aficionados en las cuatro sedes, el CEO de Kosmos, Enric Rojas, comentó: «Es una cifra muy similar a la que conseguimos en todo el evento de 2021 y también de 2019, y eso significa que esperamos un aumento de unas 50 000 o 60 000 personas en Málaga. La progresión en cuanto a asistencia y participación de las aficiones va a ser espectacular desde nuestro punto de vista». Rojas confirmó que tanto las autoridades políticas como la iniciativa privada de la ciudad han trasladado ya el «interés» de albergar las Finales desde 2024 en el Casal España Arena. El proceso de elección se abrirá después de que concluya la actual edición, ya que el contrato de Málaga expira después de 2023.

El propio CEO de Kosmos afirmó el domingo que el contrato de las cuatro sedes es «multianual». En el caso de València, donde Generalitat, Ayuntamiento y Diputación pagarán algo más de diez millones de euros, el acuerdo es para cinco años. Eso sí, desde 2024 las condiciones pueden reformularse bajo el contexto del nuevo pabellón, con capacidad para 15 000 espectadores, y en función de si se albergasen las Finales o de nuevo la fase final de grupos. Una ronda de octavos de final en la que València repetirá en 2023, siempre y cuando el equipo español logre la clasificación. Según el formato de la Davis, para la próxima fase de grupos se clasificarán directas las dos finalistas por el título en noviembre, y dos selecciones invitadas.

La sede valenciana ha convencido a Kosmos y la Federación Internacional de Tenis, hasta el punto que desde la sociedad organizadora de la Davis se reconoce que València es una candidata muy importante para albergar las Finales de 2024 a causa de la gran acogida de los aficionados, por el «deseo» de instituciones e iniciativa privada y por la calidad de las instalaciones. Además, se valoran las «facilidades y el apoyo» del Valencia Basket. El único hándicap con el que tendrá que lidiar la ciudad es la preferencia por parte de un sector de los organismos detrás de la Davis Cup de migrar la base de las Finales más allá de España.

El domingo 18, último día de competición en los cuatro grupos, se alcanzó el techo de asistencia durante una jornada, 26 445 personas. Ese día asistieron al pabellón de la Fuente de San Luis 8005 personas. Una entrada, la del duelo en el que España venció a Corea del Sur (3-0) y obtuvo la clasificación para las Finales, que ha significado la más elevada en las 24 jornadas de tenis que han contabilizado Bolonia, València, Hamburgo y Glasgow.

Entre el 22 y el 27 de noviembre, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acogerá las Finales 2022 (como en 2023). El miércoles 23, España se enfrentará en los cuartos de final a Croacia, peligroso rival que reúne a Marin Cilic y Borna Coric.

Bautista, valor seguro de España

Roberto Bautista Agut se convirtió en el valor seguro de España en la fase final de grupos de la Copa Davis, donde no perdió ninguno de los tres partidos que jugó y en la que, con una actuación brillante, contribuyó a lograr la clasificación para la fase final de Málaga que se disputará en noviembre. Bautista fue el único integrante de la Selección capaz de sumar este fin de semana en València un punto para España contra Serbia (Kecmanovic), Canadá (Pospisil) y Corea del Sur (Hong). Además, el valenciano encadenó su séptimo triunfo en la competición desde que cayó con Rublev en 2019.