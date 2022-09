El XXXI Dia de la Pilota, que va arrancar dijous i es tancarà el pròxim dissabte, va viure el passat cap de setmana la disputa de les finals de les Supercopes de les distintes modalitats. En total, van ser deu les partides jugades al Poliesportiu de Natzaret, el carrer de pilota de Borbotó i el trinquet ‘El Genovés’ de la Universitat Politècnica de València de frontó, galotxa, escala i corda, raspall i perxa.

Frontó

El Poliesportiu de Natzaret va acollir per primera vegada les finals en la seua segona edició. La partida masculina va enfrontar a Ninobe Quart de Poblet i Bvalve El Puig, amb triomf per al duo de Quart davant Carlos i Alejandro per 41-25. D’aquesta manera, Adrián i Roberto tornaren la moneda del Parelles als d’El Puig i, a més, connqueriren la Supercopa que l’any passat s’escapà per un sol tant davant la Pobla de Vallbona.

La final femenina va tindre color roig d’Ajuntament de Beniparrell. Les germanes Puertes, Ana i Noelia, no donaren a penes opcions a les jugadores del NTD Meliana -Marta Orts, Aina Cuadrat i Àngela Abad. Amb el 41-30 final van inscriure el nom del seu club com el primer en conquerir la Supercopa femenina, ja que l’any passat no es va celebrar.

S’encarregaren del lliurament de trofeus i medalles Vicen Martínez, regidora d’Esports de Beniparrell; Marc Oriola, regidor de l’Ajuntament del Puig; i Rafa Vidal i Elvira López, vicepresident i vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.

Galotxa

El carrer de pilota de Borbotó va acollir dissabte les finals de galotxa. Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat resultaren els grans triomfadors, ja que els montserraters s’adjudicaren el títol absolut, mentre que el club d’Alfarp s’embutxacà els campionats Juvenil i Femení.

La final masculina Absoluta va enfrontar, en una reedició de la de l’any passat, als equips de Quart de les Valls i Lanzadera Montserrat. Els de la Ribera Alta, que en 2021 van perdre la partida per la mínima (60-55), van poder enguany aconseguir el títol amb un triomf ampli (70-40).

A la final Juvenil els montserraters no pogueren fer doblet i el triomf va ser per a l’equip d’Ovocity Marquesat, que es va apuntar la victòria per 30-50. La final femenina també va ser per a Ovocity Marquesat, guanyador de la partida contra l’Estudi Martí Borbotó. Laura, Meritxell, Andrea i Mar s’imposaren per 70-35, tot i que Borbotó, amb Lluna, Clara i Lucía, jugava ‘a casa’.

Participaren en els lliuraments de trofeus i medalles Eva Bosch, regidora de l’Ajuntament de Montserrat; José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana; i Rafa Vidal i Elvira López, vicepresident i vicepresidenta de la FPV.

Escala i corda

El trinquet El Genovés de la Universitat Politècnica de València va ser l’escenari de les finals de les Supercopes d’escala i corda. El CAPV Xilxes i el CPV Vinalesa s’adjudicaren els respectius títols.

A la categoria Absoluta, els xilxers, amb Pablo, Héctor, Josep i Vicent, recentment vencedors del Trofeu d’Estiu, s’imposaren per un ajustat 60-50 davant Traverauto Riba-roja de Mario, Jesús Manuel, Toni Arnau i Toni Fortea, campió de l’últim Autonòmic Aon.

La final Juvenil va ser controlada en tot moment per l’Eléctrica de Vinalesa, que es va adjudicar la victòria per un significatiu 50-5. L’equip d’Almassora no va poder plantar cara davant el doble campió de l’AON i del Trofeu d’Estiu.

Pedro López, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, s’encarregà del lliurament de trofeus i medalles juntament amb Julio Martínez i César Beltrán, dels clubs Vinalesa i Almassora.

Raspall

El carrer de pilota de Borbotó i el trinquet El Genovés de la Universitat Politècnica de València van ser els escenaris de les Supercopes de raspall.

La final masculina, celebrada a Borbotó, va enfrontar a Gavarda i Xeraco. Els gavardins, amb Pau, Ximo i Rafa, aconseguiren la seua segona Supercopa consecutiva gràcies al 40-30 final d’una partida ‘dauera’, fins que Gavarda va trencar el traure de Xeraco, que jugà amb Guille, Josep i David.

Al trinquet de la Universitat Politècnica, l’enfrontament entre Ecomuseo Bicorp i Ajuntament de Beniparrell va superar les 2 hores i quart de duració i es resolgué per la mínima a favor de les de l’Horta Sud (25-30). Victoria i Marina, per l’equip de la Canal de Navarrés, i Ana, Mireia i Noelia, per part beniparrellina, oferiren altra partida ‘dauera’, resolta per les de l’Horta Sud al joc definitiu al seu favor gràcies al factor traure. Estigueren presents en el lliurament de trofeus el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana Rafa Vidal, a Borbotó, i Nuria Mengual i Vicen Martínez, regidores d’Esports dels ajuntaments de Bicorp i Beniparrell, i Pedro López, vicepresident de la FPV, al trinquet de la Politècnica.

Perxa

L’última de les finals va ser la dels jocs a ratlles, disputada a la modalitat de perxa. La partida, que va amidar al campió de llargues -Parcent- i el campió de perxa -Sella- de 2021, es va resoldre per un ajustat 10-9, tot i que el domini durant gran part del duel va correspondre a l’equip de Parcent, amb Gaizka, Iván, Germán, Vicent i Kiko. Els de Sella, amb Toni, Jesús, Daniel Cruz, Dani Pérez i Antonio, restabliren l’equilibri i, finalment, Parcent es va adjudicar el joc decisiu.

Rafa Vidal, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, lliurà els trofeus i les medalles als equips campió i subcampió d’aquesta Supercopa de Perxa.

Quatre dies més d’activitas

Els actes del XXXI Dia de la Pilota continuaran aquest dimecres amb la segona jornada de tallers de les Escoles Municipals de València per a alumnat de Primària i Secundària, que començarà a les 17:00 hores a la canxa de Borbotó.

També dimecres, a les 18:30 hores, s’organitzarà una Xarrada sobre xarxes socials per a esportistes de tecnificació, dirigida per Álvaro Martínez, Community Manager de l’Alqueria del Bàsquet, on tindrà lloc la conferència.

Per a dijous està previst el taller de raspall adaptat al trinquet de la Universitat Politècnica de València, a partir de les 19:00 hores. Divendres arribarà el torn del Trofeu de Galotxetes, a les 17:00 hores al carrer Dragamines, al barri valencià de Campanar.

El programa d’esdeveniments del XXXI Dia de la Pilota es tancarà dissabte a les 10:30 hores, també a l’Alqueria del Bàsquet, amb el lliurament de premis del curs 2021-22 dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, a més de material escolar, el reconeixement als millors tècnics de la temporada i el lliurament dels trofeus d’esport adaptat.