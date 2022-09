Lorena Torres, el genio científico de Ibiza tras el éxito europeo de España

Muchos son lo que se han emocionado y los que han celebrado por todo lo alto la medalla de oro lograda este domingo en Alemania por la selección española de baloncesto como campeona del Eurobasket 2022, pero muy pocos son lo que saben que detrás del éxito alcanzado por el combinado nacional que dirige el seleccionador Sergio Scariolo hay una especialista ibicenca en alto rendimiento cuyo trabajo ha sido clave y determinante para la brillante consecución del cuarto entorchado continental que ha conquistado España contra todo pronóstico.

Y es que Lorena Torres (Ibiza, 1981), pese a ser una autentica pionera en España en su área de trabajo y de contar incluso con experiencia en la NBA, continúa siendo aún hoy una figura poco conocida para la gran mayoría de aficionados. Como especialista en alto rendimiento y ciencias del deporte, Lorena Torres, a quien fichó Sergio Scariolo sin dudar para su staff técnico con el objetivo de que aplicara su innovadora metodología en la selección española a partir de las pasadas Olimpiadas, ha vivido y disfrutado estos días como testigo de primera mano de la imparable evolución de un histórico grupo de jugadores que ha vuelto a llevar a España a tocar la gloria como campeona de Europa de baloncesto.

"Acabar campeones de Europa cuando no solo no éramos favoritos, sino que partíamos de inicio con muchas dudas porque había un cambio generacional, ha sido una experiencia increíble de vivir", confiesa Lorena Torres a Diario de Ibiza, al tiempo que señala: "Este éxito de la selección lo he vivido como un sueño, como algo que sé que se queda ahí para toda la vida. Me he sentido partícipe y muy parte de esto. Estoy muy contenta, la verdad".

Apuesta personal de Scariolo

En lo referente a su día a día como integrante del organigrama técnico de la selección española, Lorena Torres asegura sentirse feliz y muy bien valorada por su labor, al tiempo que destaca la buena relación que existe con los técnicos y jugadores.

"La primera muestra de que mi trabajo se valora está en el simple hecho de incorporarme al staff técnico de la selección para preparar los Juegos Olímpicos. Y hemos visto ahora en Alemania, donde había 16 equipos en Berlín, que mi rol es súper novedoso y que no hay, sinceramente, muchos equipos que cuenten con alguien como yo", afirma la coordinadora de la gestión de la información y del área del rendimiento de la selección, antes de apuntar: «Todo esto es una apuesta de Sergio Scariolo, que vio en la NBA cómo se funciona en este sentido, me conocía y sabía de mi trabajo. Y luego, otro reflejo de que se valora lo que hago es que, en el día a día, se me hace caso y me escuchan mucho a la hora de aplicar y ejecutar lo que se propone. Eso hace que me siento súper orgullosa de lo que hago y de poder representar a Balears, en general, y a Ibiza, en concreto, a la hora de promocionar y relacionar a la isla con eventos deportivos del máximo nivel y con el alto rendimiento".

En cuanto a su aportación al éxito de la planificación realizada en la preparación de los jugadores del combinado español, cuyo rendimiento personal y colectivo ha ido a más en cada uno de los partidos disputados durante la competición continental, la especialista ibicenca detalla: "La verdad es que verlos crecer como lo han hecho durante la concentración en Alemania ha sido algo fantástico. Los chicos empezaron a jugar muy bien y cada partido que jugaban era como una final. Y, día a día, se fue haciendo como una bola cada vez más grande y más grande. Me siento muy orgullosa de haber podido aportar mi granito de arena en lo que pueda y de ayudar desde la parte que me toca a que hayan podido conseguir este nuevo y gran éxito para el baloncesto español".