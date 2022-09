El suizo Roger Federer, que jugará la Laver Cup en Londres como despedida, confirmó que jugará mañana viernes el dobles, con la pareja aún por anunciar, pero con el deseo de que pueda ser junto a Rafa Nadal. El helvético anunció que no está disponible para el individuales, por sus problemas en la rodilla, pero que jugará el dobles como forma de decir adiós al circuito. «Es un evento ATP no quiero causar problemas», dijo Federer al ser preguntado por la necesidad de jugar un individuales y un dobles según las reglas del torneo. Sé mis limitaciones y por eso le pregunté a Borg si está bien si solo puedo jugar un dobles el viernes por la noche. Matteo (Berrettini) jugará el sábado por mí. Borg dijo que está bien, ha hablado con John (McEnroe) y con la ATP y dicen que está bien». «Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo».

Sobre la posibilidad de jugar con Nadal, como ya ocurrió en la edición de Ginebra 2017, Federer dijo que «por supuesto» que le encantaría. Nadal aterrizará hoy por la mañana en Londres para la disputa de la Laver Cup, donde se espera que forme pareja con Roger Federer en un partido de dobles el viernes por la noche. El tenista balear será de los últimos en unirse a la convocatoria en la capital británica, después de que Federer llegase el lunes y el serbio Novak Djokovic el martes.