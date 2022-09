La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va organitzar l’acte d’homenatge a la trajectòria de Paco Cabanes amb el títol ‘Les mans del Genovés’. El tribut al mite de la pilota valenciana és va a celebrar al Teatre Principal de València.

A l’acte va assistir la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i va comptar, entre el públic, amb representants de diferents institucions, familiars del pilotari i personalitats del món de la pilota valenciana.

La consellera Tamarit ha volgut destacar que «la pilota valenciana va lligada ben fort al nom de Paco Cabanes i per això li retem aquest emotiu homenatge. Sense ell moltes coses no tenen sentit. Amb ell vam aprendre a estimar el nostre esport més genuí i a entendre que no és només un esport, forma part de la nostra cultural més arrelada. Per això volem que la seua família se senta ben acompanyada en aquest acte que celebrem un any després que ens deixara».

Durant l’acte es van emetre nombrosos vídeos recordant la figura inoblidable de Paco Cabanes, ‘el Genovés’, des dels seus inicis en el món de la pilota fins a les seues últimes partides. Representants de diversos àmbits de l’esport com Nacho Rodilla o Claramunt també van tindre paraules de record per al Genovés. El moment més emotiu va ser quan va pujar a l’escenari Genovés II acompanyat del seu germà i la seua mare i es va emocionar en recordar al seu pare. José Cabanes Corcera, Genoves II, fill de l’homenatjat que fa tan sols unes setmanes es retirava de la pilota professional després d’una reeixida trajectòria va viure una jornada molt especial. El Teatre Principal es va omplir amb representants de les Corts amb el seu president Enric Morera al capdavant, alcaldes de nombroses localitats en les quals el Genovés va deixar la seua petjada, politics com el Director Generalde l’Esport Josep Miquel Moya, Joan Baldoví, Vicent Marzà, Ximo López... pilotaris, clubs, representants deFunpival, Fedpival, etc. Pilotaris de totes les generacions com Puchol, Álvaro, Waldo, Javi, Ricardet, De la Vega, Salva, Tonet IV i un llarg etcètera.