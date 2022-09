El nom del qual serà nou president de la Federació de Pilota Valenciana segueix en l’aire. Diumenge passat se celebraven les Eleccions a l’Assemblea General que després d’un primer recompte semblaven atorgar un clar avantatge a la candidatura ‘Som Pilota’ de Vicent Molines. Però el recompte dut a terme el dilluns al matí deixa tot per decidir amb, segons ha pogut saber Levante-EMV, tan sols un lleuger avantatge de dos vots (41-39) a favor de Molines, el que era seleccionador i vicepresident de jocs a ratlles. L’altra candidatura, ‘Una Pilota Unida’ que encapçala Genovés II encara té molt a dir i encara podria emportar-se el triomf final.

La Federació de Pilota Valenciana no ha volgut revelar el vot dels assembleistes ja que el procés electoral continua obert i seran ara els 85 membres electors els que tinguen l’última paraula.

Les oficines de la Federació al ‘cap i casal’ i el Poliesportiu de Tibi van ser les seus a les províncies de València i Alacant respectivament on els electors i electores s’acostaren a dipositar el seu vot per a triar els 85 membres de l’Assemblea General. A la província de Castelló, els 5 integrants van accedir directament a l’Assemblea ja que no hi hagué més candidats per a dur a terme unes eleccions. Aqueixos cinc assembleistes de la Plana poden tindre la clau per a elegir al nou president ja que els seus vots poden decantar a balança a l’un o l’altre costat. Els altres 80 es repartiren entre els 55 de València i els 25 d’Alacant. La participació total a les eleccions amb la suma de les províncies de València i Alacant es situa en el 48,76%, amb 753 de 1.544. Amb els noms dels 85 integrants de l’Assemblea General decidits, s’obri el període per a presentar reclamacions davant la Junta Electoral Federativa, del 27 al 29 de setembre. El 14 d’octubre es proclamarà l’Assemblea General definitiva. El 17 d’octubre es convocaran les Eleccions a la Presidència i la Junta Directiva de la Federació. Del 18 al 21 d’octubre està programada la presentació de candidatures. Finalment, el 13 de novembre es celebraran les Eleccions a la Presidència i la Junta Directiva per part dels assemblearis, a partir de les 11:00 hores a la seu federativa.

«Estem molt contents de comunicar-vos que l’equip de #sompilota ha sigut el guanyador en les eleccions a l’assemblea» va comunicar Molins el diumenge després de la votació . En aqueix moment Molines semblava destinat a ser el nou president però tot podria canviar encara.