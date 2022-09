El 25 de setembre es van celebrar les eleccions a l’Assemblea General de la Federació de Pilota Valenciana, pas previ al nomenament del nou president i junta directiva. Les oficines de la Federació i el Poliesportiu de Tibi van ser les seus a les províncies de València i Alacant on els electors i electores s’acostaren a dipositar el seu vot per a triar els 85 membres de l’Assemblea . A la província de Castelló, els 5 integrants van accedir directament ja que no hi hagué més candidats . Els altres 80 es repartiren entre els 55 de València i els 25 d’Alacant. La participació total es situa en el 48,76%, amb 753 de 1.544 sufragis. A la província de València la participació es fixà en el 52,56%, 564 dels 1073 electors i electores amb dret a vot. L’estament de clubs comptà 62 dels 68 clubs possibles (91,17%). Votaren 385 de 857 jugadors (44,92%), 6 de 8 trinqueters (75%), 67 de 85 jutges (78,82%) i 44 de 55 tècnics (80%). A la província d’Alacant,participació d’un 40,12%. 189 de 471 electors i electores exerciren el seu dret a vot. Votaren 31 de 38 clubs (81,57%), 122 de 382 jugadors-es (31,93%), 20 de 30 jutges (66,66%) i 16 de 21 tècnics (76,19%).

Amb els noms dels 85 integrants de l’Assemblea General decidits, s’obri el període per a presentar reclamacions davant la Junta Electoral Federativa, del 27 al 29 de setembre. El 14 d’octubre es proclamarà l’Assemblea General definitiva. El 17 d’octubre es convocaran les Eleccions a la Presidència i la Junta Directiva de la Federació. Del 18 al 21 d’octubre, presentació de candidatures. El 13 de novembre es celebraran les Eleccions a la Presidència i la Junta Directiva per part dels assemblearis, a partir de les 11:00 hores a la seu federativa.