Al llarg d’aquest cap de setmana es va disputar la Primera, Segona i Tercera categoria de l’Autonòmic de Pilota Grossa.

En Primera categoria, a falta d’una jornada per disputar-se, està tot per decidir, ja que en els dos grups hi ha tres equips que tenen possibilitat de classificar-se a la següent fase. En el grup 1 el CPV Pinós ocupa la primera plaça, seguit molt de prop per CPV Abdet C i CPV Parcent B. En l’última jornada es disputaran quins son els equips que accedeixen a semifinals i quin ocuparà plaça de jugar pel descens, acompanyant al CPV Parcent A que ja no té opcions de classificar-se. En el grup 2 el CPV Abdet A està ja classificat, CPV Abdet B i CPV El Genovés lluitaran per la segona plaça. CPV Parcent C ja no té opcions de classificar-se.

Pel que fa a la Segona categoria, en el grup 1 CPV Abdet E i CPV Parcent E ja estàn classificats per a semifinals. Mentre que CPV Alfàs B i CPV Crevillent lluitaran per no descendir de categoria. En el grup 2 els dos equips representants de l’Abdet estàn classificats, mentre que CPV Alfàs A i CPV Parcent D també lluitaran per no baixar a Tercera categoria.

Finalment en la competició de Tercera categoria encara falten dos jornades per jugar-se, però el CPV Crevillent, tot i haver guanyat la seua primera partida, ja no té opcions de classificar-se. CPV Abdet H, CPV Abdet G, CPV Ondara i CPV Parcent F tractaran de guanyar en les pròximes jornades per veure quina posició ocupen cadascú i veure com queden configurades les semifinals.