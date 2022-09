Del 23 al 29 de octubre se celebrará en Biarritz el Campeonato del Mundo de Frontenis, una cita que tenía marcada en rojo en su agenda Lidia Simón Riera pero en la que, tras una polémica decisión federativa, no estará. La alicantina de Villena afincada en València e integrante del Club Frontenis Portacoeli Serra es la actual campeona de la Copa del Mundo. Sin embargo, denuncia que la Federación Española de Pelota la ha dejado fuera de la selección por no cumplir los objetivos de peso y porcentaje de grasa corporal: 66 kgs y 22% de porcentaje graso: «Me pedían eso para ir al Mundial. No nos hacen ni un buen estudio individualizado a cada deportista. Su objetivo es que lleguemos lo más delgados posible sin importar, por ejemplo, la masa muscular», se queja la jugadora.

Aunque la lista oficial de convocadas se dio el pasado martes, Lidia ya sabía que no iría al Mundial desde hace semanas: «a mí ya me lo comunicaron a principios de agosto, cuando quedaban dos meses largos para el Mundial». En aquel momento, la alicantina sólo superaba en 3 kgs las exigencias federativas: «Un peso con el que jugué y gané la Copa del Mundo de 2021. Conseguí el oro», recuerda la jugadora que no considera tener sobrepeso: «Soy una chica de constitución grande y nunca voy a poder pesar por ejemplo 50 kg». La no convocatoria para el Mundial llega además tras una gran temporada para Lidia Simón: «He ganado todos los partidos que he jugado menos la final del Campeonato de España de Federaciones, que perdí en el 3 set. Pero todo lo demás lo he ganado. Entre otras cosas, el Campeonato de España de Paleta, el Campeonato de España de Preolímpica y el Europeo de Paleta». Por ello, la jugadora no encuentra justificación lógica a su ausencia del Mundial: «Parece que importa más lo delgadas que estemos, que los puntos que hacemos en la cancha. En paleta goma yo quería defender mi oro, pero no me han dejado». La jugadora se siente discriminada y perseguida: «Yo no sé qué tienen en mi contra. Lo que me queda claro es que, obviamente, algo hay. Creo que tiene que cambiar toda la FEP».