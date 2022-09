El Athletic Club consolidó este viernes su plaza en la zona de Liga de Campeones con una goleada (4-0) al Almería en San Mamés en la que tuvieron especial protagonismo los hermanos Iñaki y Nico Williams y Oihan Sancet, a la vez autores de los tres primeros goles y también los mejores jugadores del partido.

Completó la goleada Mikel Vesga desde el punto de penalti, una falta máxima de Arnau Puigmal al propio Vesga mucho más discutible que otro derribo en el área visitante en la primera mitad, todavía con 0-0, de Sergio Akieme a Nico Williams. Abrió el marcador Iñaki, a un centro de su hermano desde la derecha y con la izquierda; Oihan Sancet puso el 2-0 con una buen volea tras un mejor control a pase de Oscar de Marcos; y, ya en la segunda parte, Nico marcó el 3-0 tras pelear un balón en una jugada también entre Sancet, que la inició, e Iñaki, que la continuó sirviendo a su hermano.

Con este triunfo, el Athletic duerme tercero y se asegura la plaza Champions una semana más tras sumar tres victorias seguidas y 16 de 21 puntos posibles, mientras que al Almería se le complican aún más las cosas con la cuarta derrota consecutiva y queda al borde del descenso con solo cuatro puntos en siete jornadas.

El arranque del encuentro, un disparo desviado de Iñaki dentro del área con apenas medio minuto disputado, ya avisó de lo que venía a continuación. Que no fue si no un completo y asfixiante dominio del Athletic. Aunque, antes Samu Costa había respondido en el minuto 4 con un fuerte disparo desde fuera del área que despejó Simón como pudo. También detuvo el meta internacional el remate de Ramazani al rechace, aunque ya en flagrante fuera juego.

A partir de ahí, y hasta el descanso, el balón apenas si salió del medio campo visitante. Donde resultó hasta increíble que ni el árbitro ni el VAR sancionasen con penalti un claro derribo de Akieme a Nico Williams. No le importó mucho ni al Athletic ni al pequeño de los Williams, que puso un preciso centro en la cabeza de su hermano para que Iñaki abriese el marcador con su tercera tanto de la temporada. Y la segunda asistencia de Nico.

Aún generó otra ocasión el reciente internacional con España, pero Muniain no empaló bien. Mucho mejor lo hizo Sancet, que controló perfecto un pase muy bueno pero también muy fuerte de De Marcos para marcar el 2-0 superado el primer cuarto de hora. Un remate de cabeza de Yeray en unos de los siete saques de esquina botados hasta el descanso por el Athletic -por ninguno el Almería- y dos acciones que no pudo completar Berenguer amenazaron con un 3-0 que no llegó en la primera mitad.

Sí lo hizo lo tras el descanso. Y hasta dos veces, aunque la primera no valió. Lo marcó Williams tras un gran pase de Sancet, si bien con el '9' rojiblanco unos centímetros adelantado a su marcador. Lo que invalidó la jugada. También se testó la siguiente, aunque en ese caso para dar por bueno el tanto de Nico en otra jugada nacida en un espléndido pase de Sancet a Iñaki. Aunque lo definitivo fue la pelea del pequeño de los hermano para llevarse el balón y batir a Fernando con su tercer tanto en lo que va de curso.

Ahí se acabó el partido en lo competitivo, aunque todavía quedaba por llegar el 4-0 en el discutible penalti de Arnau a Vesga que transformó el propio centrocampista local, y un tanto de Dyego Sousa sobre la hora que hubiese sido el 4-1, pero que llegó en fuera de juego.