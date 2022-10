El valenciano Daniel Pelechà ha quedado subcampeón de España de Powerlifting en la división de Hombres Subjúnior de menos de 83 kilogramos.

El vecino de la Pobla de Vallbona, de 17 años de edad, logró la segunda posición de su categoría tras levantar un total de 585 kilogramos en el campeonato celebrado el pasado viernes en la localidad de Carranque, en la provincia de Toledo: "Fue uno de los días más importantes de mi vida. Sentí mucha adrenalina porque se trataba de un campeonato nacional", asegura Pelechà.

Concretamente, Daniel Pelechà logró levantar unos 227,5 kilogramos en sentadilla, unos 115 kilogramos en press de banca y unos 242,5 kilogramos en peso muerto: "Hace dos años, cuando empecé a entrenar en mi casa, no me imaginaba que pudiera conseguir esta marca", expone. "Me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. Por ejemplo, en el año de la Selectividad ha habido días que me he levantado antes de las seis de la madrugada para poder cumplir con mis entrenamientos y lograr la nota suficiente para entrar a la carrera que quería", relata.

Cabe recordar que el powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible en tres movimientos básicos diferentes: press de banca, la sentadilla y el peso muerto: "La pasión que tengo por levantar peso es lo que me hace seguir luchando y sacrificarme en mi día día con entrenamientos de hasta cinco horas".

El valenciano, que estudia un grado en Ingeniería Química en la Universitat de València, pertenece al club Fuerza Isabel Atlas de Chiva, local al que acude a entrenar cada semana. Dani se quedó muy cerca del primer puesto ya que el ganador de la prueba logró levantar un total de 600 kilogramos.