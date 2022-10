Tras conquistar el US Open y auparse a lo más alto de la clasificación ATP, Carlos Alcaraz no había disputado aún ningún partido del Circuito ATP. Por eso la expectación era máxima para ver la reaparición del murciano estrenando su flamante número 1 en el Torneo de Astaná. Pero su reencuentro con las pistas no fue lo esperado y el murciano, a las primeras de cambio, dice adiós al torneo tras caer ante el belga David Goffin por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 48 minutos. También cayó Alejandro Davidovich ante el ruso Pavel Kotov, que se impuso por un doble 6-4, en 1 hora y 41 minutos. Por tanto, el ruso Kotov será el rival del castellonense Roberto Bautista en segunda ronda.

En Tokio Jaume Munar dio la sorpresa superando al favorito, el noruego Casper Ruud por un doble 6-3 en 1 hora y 36 minutos y será el rival en segunda ronda, del valenciano Pedro Martínez que el lunes debutaba con victoria.