La Fundación Gesmed, dirigida a financiar proyectos de investigación, lanza por segundo año consecutivo una beca de investigación. En esta ocasión recibe el nombre de Mónica Pont, en honor a la atleta valenciana, once veces internacional y que sigue ostentando el récord del maratón femenino.

«Tengo que reconocer que cuando me llamó Joan Ignasi Pla -presidente de la Fundación Gesmed- para hablarme sobre el proyecto de la beca, que querían ponerle el nombre de un deportista reconocido, fue para mí un gran honor. Soy una persona muy vinculada al deporte, no solo por el hecho de haber sido deportista de élite sino también por ser licenciada en educación física. Para mi la parte de investigación en cuanto a la educación física me parece algo muy importante. Estoy muy contenta y emocionada», asegura Mónica Pont, que ganó en su momento el Maratón en Rotterdam, hizo su mejor marca en Osaka en 1996 (2.27.53) y fue olímpica en Atlanta. Tras lesionarse en el de Viena en el 2000, se despidió del maratón. Ahora reside en Italia, trabaja como mánager de atletas y aún paladea aquel triunfo que cambió su vida. Estas becas tienen el objetivo de impulsar la tarea investigadora alrededor del impacto del ejercicio físico en la salud de las personas mayores y fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos que puedan aportar soluciones innovadoras a nivel social y asistencial, la fundación sin ánimo de lucro premiará con 6.000 euros el trabajo ganador.

La convocatoria, cuyo plazo de inscripción comenzará en breve, está dirigida a estudiantes que desarrollen una investigación, durante el curso académico 2022-2023, en el campo de la actividad física y el deporte en relación con las diferentes dimensiones del envejecimiento activo y/o la dependencia. La solicitud podrá presentarse a título individual o desde un Grupo de Investigación, pero será necesario que el o la estudiante cuente con un contrato predoctoral. La beca de la Fundación Gesmed servirá para dar apoyo a jóvenes investigadores e investigadoras en su tarea de impulsar la generación de conocimiento que alrededor del envejecimiento activo como estrategia para mejorar la vida de las personas mayores.

Para el presidente de la Fundación Gesmed, Joan Ignasi Pla, «es un honor que la Beca Fundación Gesmed lleve el nombre de Mónica Pont, ya que simboliza nuestros valores, poniendo en valor la importancia del envejecimiento activo a través de la actividad física y el deporte».