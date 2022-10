La passada cinquena jornada ha decidit quins equips són els classificats per a les semifinals l’Autonòmic aproop! de raspall parelles.

Al grup A, l’equip de Beniparrell va véncer 25-0 a Tavernes A al carrer de l’horta sud. Per altra part, Ecomuseo Bicorp A, que encapçala la classificació d’aquest mateix grup, va rebre una victòria front l’equip de Borbotó A per 25 a 15.

Pel que respecta als resultats del grup B, La Vall B es manté líder de la classificació després d’haver aconseguit un marcador net front Alqueria de la Comtessa al trinquet de Bellreguard. Les d’Alqueria d’Asnar guanyaren fora de casa 25 a 20 contra Borbotó B. Judith i Claudia tornen a tancar la classificació sense punts igual que l’equip de Marta i Zaira a l’altre grup.

Encreuaments per decidir

Entre els equips classificats per a jugar les semifinals d’aquest campionat, es troba Beniparrell i Bicorp que s’enfrontaran el dimarts dia 11 a les 19:30 hores al trinquet de Bicorp per decidir quin és l’equip que quedarà primer i quin el segon. Ara mateix tan sols hi ha un punt de diferència entre l’equip de Victoria i Marina, i Ana i Mireia.

Tavernes Blanques A i Borbotó A jugaran el divendres a les 18:30 al trinquet de Bonrepòs.

Al trinquet de Càrcer, en principi el divendres 14 a les 20:00 hores, jugaran l’equip d’Aida i Natalia contra l’equip d’Erika, Fanni i Myriam. L’equip d’Alqueria d’Asnar necessita un marcador ampli per poder quedar primeres de grup. I per l’altra banda, a Borbotó s’enfrontaran el diumenge 9, a les 20:00h, Ana Belen i Anabel contra Judith i Claudia.