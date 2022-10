Carlo Ancelotti suele ser bastante condescendiente con sus jugadores, a los que siempre evita malos tragos y colocarlos en el foco de los medios. En el caso de Eden Hazard el italiano ha operado de la misma forma que con el resto, evitando cualquier comentario negativo sobre el jugador y dándole oportunidades para que se reivindique. Sin embargo, el belga no ha estado a la altura del Real Madrid ni de las expectativas que levantó su fichaje. Y Carletto ya no puede ocultar esa decepción por un futbolista que recientemente advirtió en Bélgica que echa en falta más oportunidades en el club blanco.

Mensaje al belga

Palabras que han provocado que Ancelotti tuviese que explicar su caso en rueda de prensa antes del partido ante el Shakhtar. "Está claro que cada jugador conoce su situación. Cuando uno me pide explicación, tengo que explicarle lo que pasa. En ese sentido Eden no ha hablado conmigo porque él conoce la situación, que es la que tienen otros jugadores. Hay mucha competencia y unos juegan menos que otros. La situación suya, como la de otros, es bastante clara", sentenció Ancelotti son su naturalidad habitual.

Hazard es un jugador que cae bien en el vestuario blanco, pero del que ningún compañero espera mucho en lo futbolístico. Conscientes de que se trata de un jugador de enorme calidad técnica, su falta de competitividad le ha llevado a convertirse en la última alternativa del entrenador en ataque. Hazard, que tiene plaza asegurada para el Mundial con Bélgica pero se debate su titularidad, tan solo ha sumado 148 minutos esta temporada repartidos en un partido de Champions y tres de Liga.

Este sábado el Madrid se mide al Getafe y no contará con Benzema, que no se ejercitó con el resto del grupo y tendrá descanso para los partidos de Champions y, especialmente, de cara al clásico. "Karim ha jugado después de un mes dos partidos seguidos los 90 minutos y sigue un poco cargado. No queremos arriesgar, porque hay jugadores que les cuesta un poco más recuperar", ha advertido en rueda de prensa el italiano. Esa circunstancia sumada a la política de rotaciones impuesta por Carletto en este inicio de temporada podrían provocar que el belga vuelva a pisar el césped, algo que no hace desde hace casi un mes, el pasado 11 de septiembre, cuando fue titular ante el Mallorca y fue sustituido ante el minuto 59 por Modric.

Carletto mantiene su idea de tener a toda la plantilla involucrada y Hazard, de quien muchos en el club creen que ya ha tirado la toalla, puede ver pasar su último tren ante el equipo de Quique Sánchez Flores. Un partido que el italiano cree que será difícil: "El partido ante Getafe siempre es complicado, es un equipo que lucha, bien organizado atrás que no deja espacio para moverte. Quiero un Real Madrid que no tenga una sola identidad, hay partidos que piden una presión adelantada para tener el control del juego y otros que con bloque bajo ganas ventaja. No vamos a ver una sola identidad, no me gusta un equipo con una sola identidad", concluyó el entrenador madridista. Ahora falta saber en qué identidad encaja Hazard, en el caso de que el jugador de un paso adelante definitivamente, en caso de que no pierda su último tren.