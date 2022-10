Le bastaba con acabar por delante de sus rivales para ser campeón, pero Izan Guevara quiso coronarse a lo grande y lograr el Mundial desde lo alto del podio, ganando la carrera de Phillip Island. Un doble premio para un piloto que se formó en la Cuna de Campeones y que le ha dado al Aspar Team su sexto título Mundial, después de los de Álvaro Bautista en 2006, Gabor Talmacsi en 2007, Julián Simón en 2009, Nico Terol en 2011 y Albert Arenas en 2020. Y fue precisamente el de Alcoi, presente en Australia en su condición de director deportivo del Aspar Team, quien más lo celebró junto a él, levantando en hombros a un piloto por el que apostó desde hace años.

El piloto balear recuperó posiciones saliendo desde la séptima plaza y luchó por la victoria con el grupo delantero junto a Ayumu Sasaki, Deniz Öncü y su compañero de equipo Sergio García Dols, que finalizó tercero. Guevara consiguió aumentar la distancia con sus rivales en la última vuelta y se llevó la sexta victoria de la temporada en la que era la primera de las tres oportunidades que tenía para proclamarse campeón. El piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team no la dejó escapar y se alzó con el campeonato al sumar 290 puntos en la general, con 75 puntos de ventaja frente al segundo clasificado y compañero, el valenciano García Dols.

«Me siento muy feliz. Es increíble poder ganar el mundial quedando primero. Ha sido una carrera buenísima y una temporada muy emocionante. He dado lo mejor de mí y he estado trabajando mucho durante toda la prueba. Ya no hay presión, estoy tranquilo y ahora solo quiero celebrarlo con todo el equipo. Quiero agradecérselo a todo el mundo que me ha estado apoyando, a mi familia, a todo el equipo, que ha estado en las buenas y en las malas, a mis amigos y a los patrocinadores», señaló Izan Guevara. Por otra parte, el Gaviota GASGAS Aspar Team, además, se llevó el título de campeones por equipos. Sergio García terminó la carrera a medio segundo de su compañero de equipo y superó a Dennis Foggia en la clasificación general.

Felicitación de García Dols

El título de Izan Guevara deja finalmente a García Dols con la miel en los labios después de haber liderado gran parte del campeonato. A pesar de ello, volvió a subir al podio, recuperó la segundo posición del Mundial por delante de Dennis Foggia y no dudó en felicitar al campeón. «Estoy contento, llevaba unas carreras muy difíciles, pude demostrar mi potencial y estoy feliz de que se haya visto reflejado todo el trabajo. Izan es merecedor del título y quiero felicitarle a él y a mi equipo. Voy a pelear por la segunda posición e intentar buenas carreras en Malasia y València».

Respecto al títulos por equipos, Jorge Martínez Aspar señaló que «es un reconocimiento al trabajo bien hecho en esta temporada, pero también en las dos anteriores, cuando nos quedamos en dos ocasiones a las puertas».

Todo empezó en València

Como tantos otros pilotos, Izan Guevara ha llegado a ser campeón del mundo tras haber pasado en su etapa de formación por la Cuna de Campeones, pero antes incluso de llegar a la Escuela dirigida por Julián Miralles, el balear tuvo ya una primera e inolvidable experiencia en València, con seis años. En Mallorca comenzó a dar sus primeros pasos con la moto, estuvo tres años y corrió su primera carrera. «Estaba muy feliz e ilusionado. Iba acompañado de muchos amigos de la ‘escoleta’ y lo disfruté mucho. Era, además, la primera vez que corría fuera de Mallorca, en València, y lo viví con mucha ilusión».

En 2012, con 8 años, empezó en la Cuna de Campeones. Subió a la categoría MiniGP 110 y estuvo peleando por el título con rivales como Dani Holgado, Pedro Acosta o Adrián Fernández. En 2014 logró el título de la categoría. En 2019 se proclamó campeón de la European Talent Cup, después llegó el Mundial Júnior de Moto3 con el Aspar Team y ahora el Mundial. Y el próximo año, en Moto2, siguiendo los pasos de su ídolo, un Marc Márquez que sumó ayer su primer podio del año por detrás de Álex Rins en MotoGP.