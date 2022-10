Victoria ja té cinc títols individuals del mà a mà: la mà sencera. La valenciana ha jugat cinc finals del Campionat Individual CaixaBank de raspall i ha guanyat les cinc, les quatre últimes de manera consecutiva. A la d’enguany, jugada aquest dissabte al trinquet de Càrcer, va imposar-se per un clar 25-5 a la seua companya de club i amiga des de fa anys, Mar de Bicorp.

Per altra banda, en la partida pel tercer lloc, jugada abans de la gran final, Irene va superar a Aida per 25-10. D’aquesta manera, va invertir el resultat de l’any passat, on la de Moixent acabà tercera per davant de la de Massamagrell.