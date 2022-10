No hay retos imposibles, pero el que aguarda esta tarde al Valencia Basket en Estambul no puede ser más difícil. Los pupilos de Álex Mumbrú intentarán romper una serie de cuatro derrotas consecutivas, entre la Liga Endesa y la Euroliga, y estrenar el casillero de victorias en la máxima competición continental en el pabellón Sinan Erdem: el feudo del actual bicampeón de Europa, el Anadolu Efes. Además, el grupo se despertó con la mala nueva de tener que viajar a la capital otomana sin su mejor estilete esta temporada: Jasiel Rivero. Una baja que se extenderá por lo menos durante el próximo mes por culpa de una rotura muscular en el gemelo.

Ayer tarde, el club emitió un parte médico en el que informaba de que "Jasiel Rivero notó unas molestias en la pierna izquierda al finalizar el encuentro ante el UCAM Murcia". "Las pruebas a las que ha sido sometido el ala-pívot cubano han confirmado que sufre una rotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda que le hará perderse los próximos partidos del equipo ‘taronja’", concluía el comunicado. Los exámenes revelaron la existencia de una rotura de fibras. Aunque para precisar con exactitud el tiempo de ausencia deben pasar algunas horas más, a la espera de que se rebaje el hematoma en la zona, las previsiones en el club no eran optimistas, ya que el gemelo es un músculo fundamental para las acciones de salto en el baloncesto. Se prevé que Rivero se perderá un mínimo de cuatro semanas.

La lesión del ‘Papi’, el hombre con mayor claridad ofensiva, se une otra baja relevante para el juego interior, la de James Webb III, quien ya no jugó contra el Murcia por una artritis en el pie. "Estaremos sin James más de un par de semanas fijo", agregó Álex Mumbrú antes de viajar a Turquía. El entrenador dispondrá de un ‘roster’ de 12 jugadores al que se incorporará por primera vez en el presente curso Millán Jiménez. El joven escolta no había debutado aún en partido oficial por la lesión en el tobillo con la que regresó de la selección española sub-20.

El cuerpo técnico ‘taronja’ confía en que el hecho de no salir hoy con el rol de favorito libere de presión al grupo, algo "ansioso", según el mismo Mumbrú, tras la acumulación de partidos perdidos y, sobre todo, el golpe anímico de sucumbir en los dos últimos por solo un punto en finales apretados. "Tras las dos derrotas que hemos tenido, es muy importante seguir construyendo y tratar de jugar cada vez mejor", comentó el exjugador catalán, que asume la dificultad extra de compaginar ambas competiciones: "La Euroliga es lo que tiene, en la Eurocup hay algunos equipos que te dan más aire, pero aquí no. No hay otra forma de hacerlo que afrontar el siguiente partido y no mirar mucho más allá".

Mumbrú califica el duelo ante el Anadolu Efes como "realmente complicado". "Vamos a la casa del campeón de Europa. Tienen un arsenal por dentro y por fuera. Nuestro juego interior debe funcionar y parar su juego exterior, que es muy vertical", analiza Mumbrú, que apuesta también por explotar este estilo de juego: "Viendo cómo juegan los rivales de la Euroliga y el físico que tienen, es complicado competir si no eres vertical. Muchos equipos juegan a destrozar y es casi imposible dar tres pases. Es algo que nosotros sufrimos. Tenemos que ser verticales y buscar siempre nuestras opciones".

El Valencia visita una pista en la que nunca pudo ganar para enfrentarse a un adversario top en el que Will Clyburn y Vasilije Micic asumen el mando sin el lesionado Shane Larkin. Entre el arsenal turco se encuentra el ‘extaronja’ Tibor Pleiss. El equipo se quedará en Turquía para medirse el jueves al Fenerbahçe. El domingo, ya en Santiago de Compostela, jugará contra el Monbus Obradoiro.