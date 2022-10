Las federaciones de las diferentes selecciones de fútbol se han visto obligadas a advertir a los familiares de los jugadores de los riesgos que pueden correr en el caso de que no respeten la estricta normativa de Catar durante el Mundial 2022. De hecho, las sanciones que pueden llegar a tener que asumir por el incumplimiento de la normativa van desde multas hasta incluso la cárcel.

Por este motivo, según ha apuntado The Sun, la selección inglesa se reunió con las mujeres y novias de los futbolistas con la finalidad de entregarles un manual con lo que pueden y no pueden hacer durante su estancia en Catar.

En dicho manual se refleja que actos que son cotidianos para la mayoría de las familias que acudirán a la celebración del mundial están prohibidos en el país. Entre estas prohibiciones se encuentra hacerse selfies en las puertas de los edificios gubernamentales, poner música alta, cantar, gritar o actuar de forma "inadecuada" durante las horas en las que se llama a la oración, o beber alcohol.

Las reglas son, como no podía ser de otro modo, mucho más restrictivas con las mujeres, quienes no pueden vestir a su antojo, sino que deben hacerlo "de forma modesta", tanto fuera como dentro de los estadios, tapando sus hombros y evitando las faldas demasiado cortas. Además, las parejas deberán tener especial cuidado, ya que no están permitidas las muestras de cariño en público.

Por su parte, la federación de la selección de Dinamarca ha decidido que las familias de los futbolistas no viajen a Catar: "La DBU y la junta directiva de la DBU han decidido minimizar los viajes a Catar en relación con la Copa del Mundo", sentenció Jakob Hoyer, portavoz de la Federación en un diario del país danés.