El rostro de felicidad de Javi Calleja, en su presentación oficial como nuevo entrenador del Levante, significó un antes y un después en un ambiente levantinista que sueña con volver a vivir tardes de antaño. Nadie imaginó ver a un candidato al ascenso, superadas once fechas de campeonato, lejos de su objetivo y en territorio desconocido, pero el técnico madrileño no solo aterriza en el Ciutat para enderezar el rumbo, sino también para convertir la ilusión de regresar a la élite del fútbol español en una realidad. Incluso, para perderle, en el buen sentido de la palabra, el respeto a la categoría. Javi Calleja, pese a llevar dos días en el cargo, no otea un futuro bañado en plata. Se niega. Tocar la cima de la Primera División es su prioridad. «Estamos mentalizados que solo hay un objetivo: estar en Primera. Esperamos devolver al Levante donde se merece, donde siempre tuvo que estar. Para mí sería un fracaso no conseguir el objetivo. Hay que conseguirlo. El Levante tiene la exigencia de estar en Primera», dijo Calleja en la rueda de prensa de su presentación.

Sin embargo, la ilusión del técnico madrileño no brotó desde la casualidad. La llamada procedente de Orriols despertó en la libreta del ex del Villarreal entusiasmo y motivación. Pese a marcharse de La Cerámica cumpliendo con las aspiraciones europeas que se respiran en la Plana Baixa, y a lograr la salvación con el Alavés con poco margen para maniobrar, quiere un Levante descarado, atrevido y con las ideas claras. Una serie de condiciones que pedirá desde el fervor que le produce entrenar en el Ciutat de València. «El Levante reunía todo. Gran club, gran afición y una plantilla que reúne todos los argumentos que nos gustan. Con un objetivo ambicioso. Cuando hablé con Miñambres estaba deseando que se cerrase. Como entrenador y cuerpo técnico, el Levante tenía todo para ser felices y disfrutar de nuestra profesión. ¿Fútbol campagne? Lo que se va a ver es fútbol. Intentaremos jugar lo mejor posible, que el equipo tenga identidad. Ser dominadores. El balón no nos tiene que confundir. Tenemos que tener conceptos para poder desajustar al rival desde el balón, pero si podemos llegar en tres pases, lo primero siempre es la idea de hacer gol. Sin balón quiero un equipo agresivo, que contagie...», aseguró el técnico.