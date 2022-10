Arriba la I Copa Diputació de Castelló de raspall femení professional

Per primera vegada es disputarà la Copa Diputació de Castelló de raspall femení professional, competició on les jugadores més destacades de la modalitat de raspall s’enfrontaran per tal de tractar d’alçar aquest important trofeu.

La competició es disputarà entre el dia 19 d’octubre i el 11 de novembre, disputant-se la gran final en el trinquet d’Almassora.

La competició organitzada per la Federació de Pilota Valenciana i la Diputació de Castelló compta amb la col·laboració dels diferents clubs i ajuntaments on es disputaran les partides. La llavor d’aquestes entitats es fonamental per la disputa de la competició, ja que abans de cada una de les partides cada club organitzarà una activitat pròpia del club per tal d’aconseguir la màxima afluència de públic als trinquets i d’eixa manera afavorir la promoció del raspall femení en la província.

Les localitats que acolliran les partides seran Onda, Borriol, Vila-real, Castelló, Xilxes, Borriana i Almassora. Sent la primera partida el dia 19 d’octubre a Onda, lloc on també es farà la presentació de la competició abans de començar la primera partida de la competició en el mateix trinquet.

Els equips estaran formats per les parelles de Victoria i Natalia, Aida i Myriam, Ana i Amparo i un trio compost per Irene, Anabel i Mireia, la qual substitueix a Carmen de Castelló, jugadora que anava a disputar la competició i que per lesió finalment no podrà fer-ho.

Els equips disputaran una fase de grups, on s’enfrontaran tots contra tots a una volta i els dos primers classificats accediran a la gran final.

PROTAGONISTES. Les jugadores més destacades de la modalitat de raspall 1 Aida jugarà junt a Myriam F

2 Anabel formarà part de l’equip format per un trio amb Irene i Mireia. F

3 L’equip de Victoria serà un dels favorits. F

4 Irene arriba motivada per alçar el trofeu. F