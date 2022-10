Ni las cuatro derrotas consecutivas con las que llegaban a Turquía, ni la lesión de Jasiel Rivero en su mejor momento fueron suficientes para frenar a un Valencia BC que ayer demostró en Turquía que puede ganarle a cualquiera, aunque delante esté el campeón de las dos últimas ediciones y el partido se juegue en Estambul. Un triunfo que puede suponer un punto de inflexión a 48 horas de otro partido en el país otomano y que recupera también la mejor versión de Bojan Dubljevic y de Chris Jones, claves para el 91-92.

Jones, Prepelic, Puerto, Pradilla y Dubljevic salieron de inicio y un triple del de Almussafes abrió el partido tras varios fallos en el tiro en ambas canastas. Pero del 0-3 se pasó a un 12-4 en un visto y no visto y Mumbrú se vio obligado a parar el partido. Micic y Clyburn empezaban a hacer daño y Pleiss en la zona y M’baye desde el triple, se sumaban al festival ofensivo local. Un triple de Dubljevic, en sus primeros puntos en esta Euroliga, mostraba el camino de la remontada y pese a que el extaronja Pleiss y Micic ampliaron la diferencias hasta un 17-7, la entrada de Claver fue providencial para acabar el primer cuarto solo un punto abajo (21-20), con dos triples suyos.

El propio Víctor abrió el segundo cuarto con su tercer triple y aunque Polonara y Micic respondieron la misma moneda, el festival desde la línea de 6,75 cayó del lado taronja, con Radebaugh, Van Rossom, Harper y de nuevo Dubljevic en dos ocasiones, castigando el aro local desde el exterior, con un espectacular 12 de 20.

Solo Micic, con 17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración, mantenía a los suyos en el partido, hasta el punto de irse a vestuarios empatados a 45 pese al recital exterior taronja.

En la reanudación, los de Ergin Ataman buscaban una y otra vez a Dunston en la zona, pero los taronja respondían de nuevo de la mano de su capitán, con la ayuda de Pradilla y Jones, que pusieron el 54-55 que forzó un tiempo muerto local. El base estadounidense, en unos minutos de inspiración, encadenó siete puntos para poner el 57-60, pero el intercambio de canastas cayó del lado de los locales, con Micic, Ziziz y un gran Clyburn para cerrar el tercer cuarto 68-66.

Cinco puntos de Pleiss disparaban a los locales hasta su máxima diferencia (73-66), pero de nuevo aparecieron Dubljevic y Claver para, con un 2+1 y un triple, recortar diferencias hasta el 75-74. Dos acciones seguidas de M’Bayre y Bryant llevaron a Mumbrú a parar el partido.

Dubljevic al rescate

Y de nuevo el capitán, en su mejor partido de la temporada, metió a los taronja en el partido desde los tiros libres y forzando una falta. Jones anotaba y Van Rossom ponía el 83-81 a falta de tres minutos en respuesta a una canasta de Bryant. A ‘Dubi’ seguía sin temblarle el pulso en la línea de tiros libres y López-Arostegui ponía a los taronja 84-85.

Ataman no lo veía claro y paró el partido a 2:05. Pero el Valencia BC defendió como si le fuera la vida, forzó el fallo en el tiro y Van Rossom no perdonó desde el 6,75 para poner el 84-88. El campeón estaba contra las cuerdas, pero Clyburn mantuvo las opciones del Anadolu, que aprovechó una pérdida de Van Rossom para adelantarse con un triple de Beaubois a falta de 14,4 segundos. Jones asumió la responsabilidad y forzó una falta a cinco segundos. Anotó los dos tiros, el Efes perdió el balón a falta de cinco segundos, los taronja no pudieron agotar posesión por otra pérdida y a falta de una décima, el milagro local no llegó.