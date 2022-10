Esta temporada no se ha entretenido el Levante U.D. como sucedió la anterior. Tras los primeros reveses cambio en la dirección del equipo. No se ha llegado ni a la Navidad, fecha clave para que esto suceda en la mayoría de los equipos que no comienzan haciendo los deberes como tenían previsto. Lo que tiene previsto el conjunto azulgrana no es otra cosa que el ascenso y de momento los números no cuadran, de ahí la destitución de Mehdi Nafti. Con este entrenador el Levante había disputado nueve partidos y conseguido diez puntos. Esos números no convencían a nadie y sin pensarlo demasiado llegó la destitución.

Primer entrenador de la temporada. El segundo, Felipe Miñambres, lo ha hecho mejor. Dos partidos dirigiendo al equipo y dos victorias. Por supuesto que ha cumplido. Pero su cargo es el de director deportivo y el banquillo solo para emergencias. Repito, buen papel, ahora llega el tercero, Javi Calleja. Tras once encuentros el tercer inquilino empieza su periplo. El debut imagino, el sábado en Ibiza. Aquí fueron más adelantados. Hace unas jornadas dieron el adiós a Paco Jemez y ficharon a Javi Baraja. Se enfrentan dos equipos con trayectorias parejas en estos inicios. Para el nuevo mister, creo que es mejor comenzar fuera que en casa, de cualquier modo, el ex del Villarreal, entre otros equipos, ya sabe donde se mete y que exigencias se va a encontrar. Trabajo tiene por delante, ya que a pesar de las últimas dos victorias el equipo todavía tiene muchas carencias. Solo hay que esperar y que a la tercera vaya la buena.