Aquest cap de setmana arranca l’anada de les semifinals de l’Autonòmic raspall parelles Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! Telecom. La Vall B, que va quedar segona del grup B, s’enfrontarà a Ecomuseu Bicorp A al trinquet de Càrcer el dissabte a les 18:00. El diumenge a les 18:00 de la vesprada jugaran a casa Ajuntament de Beniparrell A contra Alqueria d’Asnar A.

La classificació ha sigut decisiva per a decidir les partides d’aquestes semifinals. Al grup A, Bicorp ha acabat la lliga amb 15 punts. El segon lloc l’ocupa Beniparrell amb 11. Estudi Martí Borbotó A es s’ha quedat a les portes de les semifinals al quedar terceres amb 10 punts. Per últim Tavernes Blanques ha acabat el campionat autonòmic amb 0 punts. El grup B va deixar com a primeres classificades a Alqueria d’Asnar amb 14 punts. La Vall B s’ha posicionat com a segon de grup amb 13 punts. Estudi Martí Borbotó B ha acabat el campionat amb 8 punts i per últim Alqueria de la Comtessa amb 0 punts. La final es jugarà al trinquet d’Ontinyent el 5 de novembre a les 17:00.

5ª jornada en homes

La competició masculina aplega a la cinquena jornada del Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! Telecom. Bicorp es manté invicte després d’haver aconseguit tots els punts a les 4 partides disputades del campionat.

Comença ara la segona volta del Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! Telecom amb triomfs per a Ferratges Ella Alzira B i CPV Xeraco al grup A, i Bicoroliva Bicorp i Family Cash Alzira A al grup B.

A la cinquena jornada els encreuaments seran els següents: al grup A, La Vall A jugarà contra Ferratges Ella Alzira B i Gavarda A front Xeraco A. Per altra part al grup B, s’enfrontaran els primers del grup contra els segons, Bicorp contra Alzira A. Montserrat jugarà a casa front El Genovés A.