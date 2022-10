Gennaro Gattuso habló mucho de fútbol, pero también quiso hacer un alto en el capítulo comunicativo del club. Rino pidió la semana pasada una rueda de prensa de Miguel Ángel Corona y menos de una semana (el jueves) se celebró en Mestalla junto al Director Corporativo Javier Solís. El técnico agradeció el gesto del club y pidió que se repitan todo ese tipo de comparecencias públicas porque «nuestra fuerza es que nos podemos hablar a la cara».

«No me siento un fenómeno, me siento una persona que le gusta su trabajo, que lo vive 24 horas. Estoy muy contento de que ayer la gente del club hablara ayer con vosotros y espero que se haga una vez al mes porque un club como el Valencia tiene que hacerlo. Estoy muy feliz de cómo estoy trabajando con toda la gente del club. En este momento, creo que nuestra fuerza es que nos podemos hablar a la cara, no a la espalda sea positivo o negativo. Se trabaja mucho, pero para nosotros es un privilegio trabajar en el fútbol. Debemos seguir en esta dirección».

Corona elogió el jueves la figura de Gattuso en el Valencia: «Es un fenómeno». Esto dijo: me parece acertado la esencia del mensaje, que es ir día a día. Me parece un tipo muy inteligente y un fenómeno en como maneja todo lo relativo a un equipo de fútbol. Sus pensamientos deben condicionarnos. Hay veces que se puede satisfacer todos sus deseos y otras que no. También dijo que quería quedarse con Carlos Soler, pero al final no pudo ser por las circunstancias que todos conocéis. Por supuesto que las valoraciones de nuestro entrenador deben condicionarnos, porque queremos que esté con nosotros muchos años».

La mayor preocupación de Gattuso sin embargo es cambiarle la cara al equipo en las segundas partes. El técnico ha detectado el problema y quiere ponerle solución. «No es una cuestión física. Es algo de números, de mentalidad. Hablo de presión y de cabeza. Debemos seguir y tener continuidad. Si fuera un dato físico lo habría dicho aquí. Todos hablan del balón, pero esto solo es fácil cuando uno tiene 4-5 opciones para jugar. Debemos mantener nuestro estilo durante 85 o 90 minutos. A mí no me gusta jugar atrás y especialmente en esta liga en la que hay mucha calidad. Si juegas tan atrás posiblemente te marcarán», concluía el italiano.

En materia deportiva elogió la implicación de Paulista en un momento en que no es titular y confesó tener miedo con la evolución del tobillo de Cavani, aunque será titular en el día de hoy contra el RCD Mallorca.