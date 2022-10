El informe del Congreso sobre el Proyecto de Ley del Deporte, que será analizado y en su caso aprobado este martes en Comisión antes de su votación definitiva en el Cámara Baja y el Senado, ignora las demandas realizadas por 39 de los 42 clubes de LaLiga. El texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, mantiene los redactados originales en los artículos en conflicto, que han provocado que se levanten en armas todos los clubes de Primera y Segunda a excepción de Real Madrid, Barcelona y Athletic.

El texto presentado por la ponencia del Congreso, tras las aportaciones pactadas por los grupos parlamentarios, todavía no es definitivo y podría modificarse durante este mismo martes, cuando se ha convocado la Comisión de Cultura y Deporte para emitir el correspondiente dictamen. Una vez lo apruebe la Cámara, el proyecto aterrizará en el Senado, en donde también pueden producirse cambios. No obstante, el informe es un síntoma claro de que los grupos, en especial PP y PSOE, no están dispuestos a escuchar las demandas de LaLiga de cara a la modificación de la ley vigente desde 1990.

Los clubes han amenazado incluso con parar la competición si el articulado actual sale adelante. El informe de la ponencia al que ha tenido acceso este diario refuerza su malestar, que será analizado en una asamblea extraordinaria que se celebrará el jueves en la sede de LaLiga. Es ahí cuando los clubes podrían tomar la drástica decisión de convocar un cierre patronal que la RFEF ya ha avanzado que consideraría ilegal.

Son tres los artículos en conflicto. LaLiga mostró hace semanas su posición contraria a ellos y logró que PP y PSOE pactaran enmiendas que modificaban su redacción. Sin embargo, esas enmiendas fueron retiradas, algo que LaLiga achaca a presiones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para gozar de un camino más allanado de cara a un futuro lanzamiento de la Superliga.

Los artículos

Uno de los artículos es el 45. El texto del informe recoge que "el otorgamiento de la licencia nunca podrá quedar condicionada a la participación en otras competiciones o actividades deportivas", mientras que LaLiga demanda que eso no sea así, para proteger a las competiciones nacionales de competiciones como la Superliga.

Fuentes del Gobierno recuerdan en este punto que la Justicia europea debe fallar en los próximos meses sobre si la UEFA y la FIFA ejercen una posición de monopolio, lo que en la práctica supone decidir sobre si la Superliga encaja o no en el marco jurídico europeo. Argumentan, en consecuencia, que la nueva Ley del Deporte, que podría quedar aprobada antes de que se pronuncie la Abogacía General de la UE (15 de diciembre), no puede ir en dirección contraria a un posible fallo favorable a la Superliga.

El artículo 46, por su parte, suprime la obligación de que "las modificaciones propuestas por la Federación española correspondiente que afecten a las competiciones oficiales de carácter profesional requerirán el informe previo y favorable de la Liga Profesional correspondiente", algo que LaLiga rechaza frontalmente porque considera que le resta poder frente a la RFEF y amenaza su modelo de negocio.

Las tercera de las demandas, destinada a blindar la comercialización conjunto de activos comerciales comunes (como los derechos de TV) tampoco ha sido incluida en el informe elaborado por la ponencia. En estos momentos, la venta conjunta de derechos audiovisuales están blindada por un Real Decreto Ley de 2015, una norma de menor rango con respecto a una ley y, por tanto, más susceptible de ser cambiada con facilidad en el futuro.

La enmienda consensuada al respecto por PP y PSOE, que finalmente fue retirada, recoge dos inclusiones en los artículos 52 y 89 que no aparecen en el texto que este martes será estudiado por la Comisión. LaLiga estima que este cambio de rumbo pone en peligro el acuerdo que 38 clubes suscribieron el pasado mes de diciembre con CVC, por el que recibieron 2.000 millones de euros para inversiones, dada la inseguridad jurídica que genera.

Todas estas demandas no atendidas han provocado una movilización sin precedentes de presidente y directivos de los clubes para censurar el articulado actual del Proyecto de Ley. Además, han contratado publicidad al respecto en medios de comunicación y han colocado el rótulo "Una Ley del Deporte para todos" en la mayoría de los encuentros televisados este fin de semana.