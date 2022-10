Les promeses de la pilota reben els seus diplomes de reconeixement

Les promeses més destacades de la Pilota Valenciana de l’any 2022 van rebre els diplomes que els acrediten com els millors exponents del programa de Tecnificació, una iniciativa de la Generalitat Valenciana, organitzada per la Federació de Pilota Valenciana (FPV) i impulsada per la Fundación Trinidad Alfonso (FTA). L’Escola Tècnica Superior de Disseny Industrial (ETSID) de la Universitat Politècnica de València va acollir aquest dijous el lliurament, on es van reunir prop de 80 xics i xiques per a rebre la distinció pel seu treball durant la temporada.

L’acte va comptar, entre altres, amb la presència de César Iribarren, director de la Càtedra d’Esports i director d’Esports de la UPV; Josep Miquel Moya, director general d’Esports de la Generalitat Valenciana; Carles Baixauli, director de Projectes de la Fundación Trinidad Alfonso; José Daniel Sanjuán, president de la Federació; a més de les vicepresidentes Elvira López i Pilar Herráiz i els vicepresidents Rafa Vidal i Pedro López.

Totes aquestes autoritats van exercir de ‘padrins’ dels diferents components que integren el programa de tecnificació de la Federació de Pilota Valenciana: els joves esportistes i els seus tècnics – Fageca, Mezquita, Moro, Pigat, Ricardet i Soro.

Actualment, les seus de tecnificació i CESPIVA de Pilota Valenciana que acullen les diferents escoles de Pilota Valenciana estan a Pedreguer, Petrer, Massalfassar, Alcàsser, L’Eliana, Genovés, La Llosa de Ranes, Piles i Vila-real, a més de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València.

El president de la FPV, José Daniel Sanjuán, va mostrar-se molt orgullòs amb totes les promeses del nostre esport autòcton. En el que va ser el seu últim lliurament de diplomes de Tecnificació com a màxim responsable federatiu, Sanjuán va agrair l’ajuda que la FTA està concedint als joves pilotaris en el seu camí esportiu. «Ja són quasi cinc anys des que la FPV i la FTA va escollir la Pilota Valenciana i vam començar a caminar junts, i aquest és el resultat. Estic molt satisfet perquè tots vosaltres representeu els valors del nostre esport i sou un exemple pel vostre treball i esforç. Sou el futur i en molts casos el present de la pilota valenciana».

La col·laboració entre la Federació i la Fundación Trinidad Alfonso, es va iniciar a principis de 2018, amb uns grans resultats any rere any. Entre altres projectes, la Fundación va impulsar la posada en marxa de la tecnificació femenina i és el principal suport de la selecció valenciana de pilota, tant l’absoluta com les categories inferiors.

Mentrestant, Carles Baixauli, representant de la Fundación Trinidad Alfonso, va comentar que una entitat con la Fundació, «tan centrada en potenciar l’esport valencià, i que té, com un dels seus eixos o línies d’actuació, el respecte a les nostres arrels i el foment, de la Comunitat Valenciana, ni pot, ni ha d’oblidar l’esport autòcton. Seguint el desig del nostre president, Juan Roig, així també contribuïm a construir la Comunitat de l’Esport. És una gran satisfacció comprovar com este programa de tecnificació creix any rere any, la qual cosa vol dir que, cada vegada, són més els joves del nostre territori que trien la pilota com el seu esport de referència. I. sobretot, és una alegria vore els fruïts d’esta iniciativa. Es a dir, vore com xics i xiques que van començar sent molt joves en este programa, estan en camí de convertir-se en grans referents de la pilota. Podem dir, per tant, que, a poc a poc, estem complint l’objectiu».

Per últim, el director general d’Esports, Josep Miquel Moya va expressar: «Des de la Generalitat volem felicitar als i les pilotaris per la seua diplomatura en aquestos cursos de tecnificació que ha demostrat la seua utilitat, la millora tècnica i esportiva dels participants. Alguns han passat a formar part del circuit professional i en el cas de les jugadores volem saludar l’augment de la seua presència pel seu il·lusionat futur. La inversió que fem en els nostres jovens ens assegura la supervivència del nostres esport, un esport que cada vegada està més a prop de tindre el reconeiximent estatal que es mereix».

