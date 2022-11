La plaça Major de Sella va acollir el passat diumenge les finals de Primera, Segona i Tercera de la 33ena Lliga de Perxa - Trofeu Diputació d’Alacant. La localitat de la Marina Baixa, un municipi que respira pilota, va rebre amb un gran ambient, desfilada amb tabalet i dolçaina inclosa, als sis equips que aspiraven als tres títols. Mutxamel, Sella i Orba es van fer amb els trofeus després d’una jornada que va comptar amb una magnífica assistència de públic.

Primera

El títol a la màxima categoria va ser per a Mutxamel. Els de l’Alacantí superaren per 10-7 al CPV Orba en una partida molt renyida. Els dos equips havien arribat per primera vegada en la seua història a la final de Primera, després d’eliminar respectivament a semifinals a Sella -vigent campió i amfitrió de les finals- i Benimagrell.

Començaren més inspirats els orbers, que jugaren amb Álvaro, Feliu, Joan, Raúl, David i Marc. En un tres i no res, els de la Marina Alta es ficaren amb un 0-4 favorable al marcador. Però Mutxamel, format per Guillermo, Borja, Pepe, Raúl, Héctor, Dani i Óscar, no va baixar els braços, i a poc a poc va anar sumant quinzes i jocs per a restablir l’equilibri (4-4). Els mutxamelers havien fet el més difícil i començava una nova partida.

Eixa nova partida altra vegada va tindre com a primer protagonista a l’equip d’Orba què, encapçalat per Marc i Feliu a la perxa i a l’aire, agafà un nou avantatge, en aquesta ocasió de dos jocs (4-6).

Mutxamel, amb la bona tasca dels germans Berenguer i liderats per Raúl, tornaren a remar i no sols empataren sinó que continuaren forts fins a deixar quasi sentenciada la final. Amb 9-6, als d’Orba només els restava un miracle; sumaren el següent joc, però Mutxamel tancà les seues aspiracions amb el 10-7 definitiuen el marcador .

Segona

Si la final de Primera va ser entretinguda, la de Segona va resultar apassionant. El club amfitrió, Sella, es va adjudicar el títol davant Sant Vicent del Raspeig després de vora dos hores i mitja de partida en la qual els dos conjunts disposaren d’opcions i moments per a fer-se amb la victòria.

Els sellards començaren forts el duel i van fer pensar als i les presents que es resoldria per la via ràpida, igual de ràpid que el 4-0 que van ficar Adolfo, David, Joan, Vicent, Rafel i Vicente al seu favor al marcador. Seguint escrupolosament el guió de la partida de Primera, els santvicenters s’activaren i amb la mateixa rapidesa Pablo, Jorge, Carlos, Pascual i Adrián tornaren l’equilibri (4-4).

Des d’eixe moment es va veure la partida real, entre dos equips molt igualats que no donaren una pilota per perduda i no renunciaren a defendre cap ratlla i a capgirar infinitat de vals en contra. Amb 8-6 per als rojos, tres jocs dels blaus (8-9) deixaren als de Sella al límit. També amb 9-9, els de l’Alacantí disposaren de 15 i Val per a sentenciar, oportunitat que no aprofitaren, i acabaren cedint davant les set vides que demostrà l’equip amfitrió.

Tercera

La final de Tercera, que va obrir la jornada, va tindre un clar dominador en l’equip d’Orba, que es va imposar per un contundent 1-10 a Relleu. Els orbers, amb Jordi, Álex, Pau, Marc, Joan i Xavi, controlaren de principi a fi i no deixaren opció als relleuers, tot i que Héctor, Toni, Alejandro, Abel, Joan i Julio mai baixaren el cap.

Agraïments i lliurament de trofeus

La jornada va comptar amb l’inestimable col·laboració tant del Club de Pilota Sella com de l’Ajuntament, encapçalat per la seua alcaldessa, Mila Llinares, el tinent d’alcaldia Pablo Giménez i els regidors David Mas, Sergio García i Vanessa Jaime.

També participaren en el lliurament de trofeus i medalles Ignasi Cervera, alcalde d’Orba, així com la regidora Rosana Oliver; Juanjo Pérez, regidor de l’Ajuntament de Relleu; Rafael García i Antonio Sola, regidors de l’Ajuntament de Mutxamel; i Rafa Vidal, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.