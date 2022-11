Es la primera vez que Rafa Nadal se separa de su hijo. Un momento duro que todos los padres y madres han vivido con la vuelta al trabajo, pero así es la vida. El mallorquín lo asume con naturalidad y, haciendo gala una vez más de su pragmatismo, explicó cómo resuelve su añoro: «Es positivo tener las videollamadas porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera, algo que las otras generaciones no podían hacer. Se hace menos duro. Es interesante ver cómo después de solo tres semanas de conocerlo, empiezas a echarlo de menos».

Rafa, que definió como «un cambio muy distinto» al hecho de ser padre y que necesita «un tiempo para adaptarse», ha vuelto por fin a la competición después de casi tres meses desde su último partido oficial.

El mallorquín jugó por última vez en los octavos de final del US Open donde perdió ante un excelso Frances Tiafoe y desde entonces se retiró unos días de las pistas para estrenar paternidad.

Hoy vuelve a un escenario donde en toda su carrera nunca ha logrado levantar el título. El masters 1000 de París-Bercy es de los pocos torneos que a Nadal, que ostenta 92 títulos en su palmarés, siempre se le ha resistido: «París me trae, obviamente, excelentes recuerdos (Roland Garros), aunque es cierto que este torneo (Bercy) no me ha dado muchas cosas positivas», recordó.

Desde que llegó a la final en 2007, en los inicios de su carrera, donde perdió ante el argentino David Nalbandian (6-4 y 6-0), el manacorí ha llegado como máximo a semifinales, lo ha conseguido en cuatro ocasiones, en un Masters 1000 que se ha perdido hasta en once ocasiones, la última el año pasado.

París Bercy se disputa en pista rápida e indoor, dos aspectos que no favorecen el juego de Nadal, pero aún así, buscará el título hasta el último momento y explicó las claves para conseguirlo: «Necesitas estar con confianza y jugar agresivo. Es una superficie en la que, si no sacas bien, es lo más difícil. Necesitas tener automatismos como este -el saque-, porque con unos cuantos errores, no ocurre como con la tierra batida donde tienes tiempo para recuperar. Si pierdes tu saque, tienes un gran problema».

En juego el número uno

Si Nadal alzase el título en París, recortaría distancia con Carlos Alcaraz e incluso le podría arrebatar el número uno si al murciano le eliminaran en octavos de final. Pero este apunte es algo que no preocupa al balear y quiso dejarlo claro en la rueda de prensa anterior a su debut: «Que quede una cosa clara, ya no lucho por el número uno, solo lucho para ser competitivo en todos los torneos que disputo. Hace tiempo que luchaba para serlo y ya lo logré».