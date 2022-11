Esta temporada los pilotos valencianos, a falta de Cheste, suman 26 podios con lo que se iguala las cifras de 1988 cuando usted logró el histórico doblete proclamándose campeón de 80cc y 125 cc. ¿Qué balance hace?

Es muy satisfactorio que nada menos que después de 34 años los valencianos sigan estando arriba, ganando grandes premios, y muy contento de que igualen un récord histórico de 1988 que es el mío junto con Miralles y Champi. Esto sin lugar a dudas es culpa del nacimiento en 1999 del Circuit Ricardo Tormo y de la Cuna de Campeones.

Sólo queda por subir al podio Ortolá, a ver si lo hace en Cheste.

¡Ojalá!. Me encantaría por Iván, porque es un niño que aposté por él hace cinco años con 12 añitos, y sería el broche final a que un piloto como él pudiera hacer un podio.

¿Ha faltado la guinda de ver a un campeón valenciano?.

Creo que ha sido un año espectacular para el motociclismo valenciano. Es una lástima que falte un título. Aron Canet es un talento y tiene un potencial bestial, está haciendo su mejor temporada en Moto2, pero le ha faltado un poco de regularidad. Y Sergio García Dols hasta final de temporada estuvo líder, lástima la caída de Inglaterra, Sasak lo tiró, y la caída de Italia, pero es su mejor temporada. Ojalá pueda hacer el broche con el subcampeonato del mundo.

¿Ha sido un año redondo para el Aspar Team?

Un año récord prácticamente. Tuvimos también buenos años en 2006 con Bautista, Faubel, Gadea, 2007 con Talmacsi y Faubel, 2009 con Smith y Julián Simón. Hemos hecho temporadas muy completas, pero en ésta, ser campeones del mundo con Izan, ojalá subcampeones con Sergio, y campeones también por equipos y por marcas con GasGas es un broche brutal.

A nivel valenciano, es verdad que el Circuit Ricardo Tormo ayuda, pero ahora también ayudará el Circuit de la Ribera que acaba de adquirir.

No cabe duda, para mí es un broche brutal. Yo debuté en Guadassuar hace 43 años y que ahora podamos tener el circuito a mi nombre… Tengo unas ganas locas para reformarlo y poner todo en condiciones. Lo que está claro es que València y España los últimos 30 años ha dado un paso por delante en el campeonato del mundo. Tenemos que seguir reinventándonos para que los demás no nos copien y no nos mejoren.

¿Quizá sigue faltando consolidar un piloto valenciano en MotoGP, tras el intento con Barberá y Lecuona?.

Ojalá llegase una fábrica y fichase un piloto valenciano. Barberá estuvo compitiendo. Arón es uno de los que podría dar el salto. Nosotros estuvimos 9 años en MotoGP, y realmente es muy difícil estar como equipo privado. Nosotros estamos en cinco estructuras, y si volviésemos a MotoGP, que no lo descarto, sería única y exclusivamente de la mano de un fabricante. Eso sería muy positivo, pero vuelvo a repetir, solo de la mano de una fábrica.

¿Le preocupa al Aspar Team la alternancia entre circuitos españoles que promueve Dorna, por lo que puede afectar al Ricardo Tormo?

Yo espero que no haya alternancia, aunque sé que es decisión de Dorna. Pero personalmente pienso que si hay dos circuitos que no deberían tener alternancia son Jerez y València, creo que son dos circuitos que han demostrado un potencial brutal a nivel afición, espectáculo, y organización en todos los sentidos. El trabajo que se ha hecho en el Circuit Ricardo Tormo es brutal.

¿Cómo es ahora la relación con Sergio García Dols después de todo lo que pasó y de que perdiera sus opciones de título?

Sigo pensando lo mismo, que Sergio es un grandísimo piloto, ha hecho la mejor temporada de su carrera. Y es una lástima porque evidentemente solo gana uno. Yo con esta situación solo puedo decir que Sergio es un grandísimo piloto. El equipo técnico que tiene se ha lamentado. A lo mejor ha habido un momento que no ha habido la mejor relación. Pero no es mi opinión.

La relación es muy buena y le deseo lo mejor.

¿Albert Arenas se va y deja su sitio a Izan Guevara en Moto2, es el cambio más destacado para el año que viene. ¿Lo tienen todo ya cerrado?

Todo el tema de pilotos está cerrado, estamos con GasGas cerrando algunos flecos de un proyecto a medio y largo plazo también

, y con patrocinadores tenemos más del 80 por cien cerrado.