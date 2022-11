¿Qué debiera animar a un lector para comprar su libro?

La portada es bonita.

Presentaciones en Fráncfort, ahora en Madrid, en varias capitales españolas. Parece que el modelo gusta, ¿piensa agotarlo?

El otro día me preguntaron cuándo dejaré de escribir columnas y contesté que 1) cuando dejen de pagarme por ello 2) cuando me toque la lotería o 3) cuando me jubile. Creo que la más probable es la 1), pero mientras llega ese día me sigue pareciendo algo divertido. Lo de escribir otro tipo de libro es actualmente incompatible con mi vida. Además, ni tengo tiempo para hacerlo ni nada importante que decir, así que tampoco se pierde nada la humanidad porque no escriba.

Primero fueron sus resacas, luego su mujer, ahora sus hijos. ¿Su éxito se debe a que todos nos sentimos parte de su familia, a que todos nos sentimos reconocidos en sus avatares?

Bueno, al emplear el ‘yo’ como punto de partida, noto cómo la gente se acerca a la columna esperando algo similar al capítulo de su serie preferida. Eso me gusta. Es una manera potente de fidelizar, y después pasar del ‘yo’ al ‘nosotros’, igual que intento partir de la actualidad para tocar después temas atemporales, y que así luego la columna no caduque y publicar un recopilatorio tenga sentido. De las resacas a los hijos, pasando por la vida conyugal... no es lo mismo escribir con 24 años que con 39 que tengo ahora. Eres igual de idiota, pero las prioridades y las responsabilidades cambian y las vivencias se actualizan.

¿Y qué le dicen en casa por airear tantas intimidades?, ¿cómo llevan ese ‘gran hermano’ al que les somete su columna y, por extensión, sus libros?

A ver, las cosas importantes no se cuentan. Se usa la anécdota, la escena más o menos graciosa... La superficie. La única desgracia que he escrito fue que Teo se hizo del Getafe y parece que ya ha superado esa fase de su vida.

¿Su siguiente proyecto?

Esperar que lleguen las vacaciones de Navidad, te parecerá poco.

Su columna se publica en las secciones de deportes de El Periódico y en Mediterráneo, sin embargo, en su trabajo diario como periodista se le encomiendan otras funciones. ¿Es una incongruencia o es que es bueno para todo?

Intento centrar mi atención y mi energía en las cosas que dependen de mí. Lo mío es hacer de la mejor manera posible el trabajo que me mandan, volver a casa más o menos pronto sin haber roto nada, y mañana será otro día. El periodismo es un mundo tendente a darse más importancia de la real, de la que tiene, pero diría que así es la vida de la mayoría.

Paul Auster, Charles Bukowski, Enric González... ¿algún otro referentes más?

De esos tres sigo leyendo con devoción a Enric González. Me fascina cómo es capaz de dar el ‘toque Enric’ a cualquier artículo. Yo sé hacer pocas cosas en la vida. No sé cambiar una bombilla. No sé colgar un cuadro con un taladro. No sé cocinar para veinte personas. Soy muy torpe para el trabajo manual, pero lo de escribir siempre me pareció algo a mi alcance.