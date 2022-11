El Paris Saint-Germain (PSG) logró ayer una nueva victoria en el último partido de la fase de grupos de la Champions League tras imponerse a la Juventus a domicilio (1-2). Sin embargo, el equipo parisino -que había logrado la clasificación matemática para los octavos de final en la jornada anterior- no logró conservar la primera plaza del grupo y se clasificó en segundo lugar tras la goleada del Benfica ante el Maccabi Haifa (1-6).

Este hecho no gustó nada a Kylian Mbappé, que se mostró bastante contrariado en rueda de prensa a la finalización del partido. Pese a marcar uno de los goles del equipo parisino, el delantero francés del PSG aseguró ante los micrófonos que "no fue suficiente".

Mbappé lamentó la falta de efectividad que tuvo el PSG durante el partido y que les impidió terminar la fase de grupo como líderes. Así pues, el francés no dudó en señalar a su compañero de equipo, Carlos Soler, como uno de los motivos de ello. "Soler no tiene el hábito de jugar como titular".

Además, Mbappé comparó el rendimiento del ex jugador del Valencia CF con el del brasileño Neymar, que ayer no pudo participar debido a una sanción por acumulación de tarjetas. "Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características".

Con todo, el francés destacó que "hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido”.

Estas polémicas declaraciones se suman a los recientes rumores que señalan a una posible salida del jugador francés durante el próximo mercado invernal.

Soler gana protagonismo en París

Carlos Soler disfrutó ayer de su primera titularidad en Champions League con el PSG, después de haber tenido un papel testimonial durante el resto de partidos de la fase de grupos. Pese a ello, el ex jugador del Valencia CF logró anotar su primer gol como futbolista parisino en el partido de la anterior jornada, ante el Maccabi Haifa.

Pese a que en sus primeras semanas en París apenas pudo contar con minutos, la participación de Carlos Soler en el equipo de Galtier ha ido en aumento con el paso de las jornadas. Así pues, el internacional con España suma dos titularidades seguidas en las últimas jornadas de la Ligue 1.

Además, se espera que forme parte de la lista definitiva de Luis Enrique para defender la camiseta de la Selección Española en el Mundial de Qatar.