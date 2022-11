Y el de media Valencia. Cuando da igual que el picaporte de la puerta cierre mal, las botas se agolpen sin sentido en las paredes, sea más importante que se vea el póster de Epi que el último modelo de zapatillas y sobrevivas a un almacén de cajas marrones agolpadas sin fin. Cuando ocurre todo eso, y muchas más afrentas al marketing deportivo, y eres el que más zapatillas, botas, equipaciones, balones… vendes en Valencia durante casi sesenta años. Cuando una tienda de barrio, que nunca soltó la mano a los años ochenta, es la referencia del mundo del deporte todos los días en la ciudad. Cuando las conversaciones eran de baloncesto, fútbol, periodismo y de algunas otras cosas poco confesables, siempre moldeadas entre la sonrisa y el divertimento. Cuando pasa eso, y todo el mundo se siente como en el sitio de su recreo, en una tienda de deportes de la calle Alicante de Valencia, es porque allí botaba la pelota de básket y daba toques a la de fútbol sala un tipo, con bigote de ida y vuelta, llamado Pipo.

El éxito de la tienda era muy cansino para todos los que trabajaban allí. Porque todos los que íbamos allí queríamos que ocurrieran dos cosas: una que estuviera Pipo y otra que te vendiera Pipo. La primera se cumplía más que la segunda. Porque a Pipo lo que le gustaba era hablar y hablar, mejor dicho, preguntar y preguntar. Y así, casi sin quererlo, era el epicentro de las noticias en la ciudad, por supuesto en el tema deportivo, pero también en chascarrillos de toda índole.

Y lo más bonito que tenía Pipo era su «generosidad» con esos chismorreos, de distinto calado, unos sanos, otros caprichosos, otros... Lejos de guardárselos para él, los iba repartiendo por todos aquellos que iban entrando y saliendo de la tienda. La discreción nunca se ponía de su lado. Le gustaba enterarse y luego era incapaz de reprimirse y no contar. Y ese fue su secreto, tener el de todos y saber gestionarlos con cariño y sin maldad. Ser capaz de escuchar y dedicarle tiempo a los demás. Porque su otra gran virtud era el trato personalizado. Sabías cuándo entrabas, pero no cuándo salías de la tienda.

Claro que junto a Toni Egea e Iñaki Zaragüeta nos enseñaron el maravilloso deporte del baloncesto y que Valencia debía saber acogerlo y dignificarlo como sólo sabemos hacer los valencianos. Objetivo conseguido. Y claro que fue de los primeros en pisar el parqué de fútbol sala y de los que jugó en todos los campos de fútbol de tierra esparcidos por la ciudad. Y claro que fue pionero del fútbol playa en Valencia junto a Juanmi, Charly y Javi Egea. Claro que emprendió locuras en su Valencia en restaurantes, discotecas y demás. Claro que Valencia no se entendería sin su tienda y su ejemplar prototipo de vendedor de toda la vida, ejemplo que debería enseñarse en las universidades: cómo comprar unas zapatillas de deporte y llevarte también a casa el cariño del que te las vende. Posiblemente las nuevas generaciones nunca podrán disfrutar de algo así.

Por eso cuando cerró Deportes Arnau todos lloramos junto a él. Y desde el pasado viernes tenemos el corazón estrujado y los recuerdos revoloteando a nuestro alrededor: la tranquilidad de su padre en la tienda, el carisma de Merche, la bondad de Magda, el ejemplo de una amistad limpia con decenas de innumerables amigos, aunque voy a personificarlos, con permiso de todos los demás, en su Javi Egea y su Jorge ‘el pantera’. Y el recuerdo especial para mí del abrazo en el tanatorio a su sobrino Edu y a sus hijos: Héctor y mi Mónica.

Jueves día 27. 17:55. Le mando wasap. «Ya sabes cómo te queremos». Me contestó el wasap a las 21:08. Me guardo su inolvidable respuesta. Muy pocas horas después la pelota de básket dejó de botar. Ya he pedido tiempo muerto… porque nos volveremos a ver.

Cuando cualquier día regreses a una cancha de fútbol sala o baloncesto o un campo de fútbol o te pongas unas zapatillas de deporte, para un instante y en silencio acuérdate de Pipo para honrarle, y piensa que le hubiera encantado ser él el que te las hubiera vendido para que te llevaras también a casa el inquebrantable y eterno cariño de la tienda Deportes Arnau.