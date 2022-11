Como si se tratara de una película, Dorna le ha puesto título al último asalto por la corona de MotoGP. ‘The Decider’, que bien podría traducirse en castellano como ‘La Decisiva’. Dos palabras en gran formato que acompañaron este jueves a ‘Pecco’ Bagnaia y a Fabio Quartararo en las fotos oficiales y en la rueda de prensa en el Circuit Ricardo Tormo, escenario este domingo a las 14:00 horas del último y definitivo asalto en la temporada más larga de la historia.

El italiano podría conseguir el segundo título de MotoGP de la historia de Ducati, un campeonato que no consiguen desde 2007 cuando Casey Stoner militaba en las filas de la escudería italiana. Para ello, a Bagnaia le bastará con terminar entre los catorce primeros clasificados en carrera o que Quartararo no sea el ganador el domingo.

Valentino, aliado especial

Ambos protagonistas se retaron desde la deportividad, posando en pista sobre sus motos y frente al trofeo, con un choque de manos deseándose suerte. Bagnaia, que parte con algo de ventaja y que tendrá el apoyo de Valentino Rossi, ya retirado pero que estará en Cheste apoyando al alumno aventajado de su academia de Tavullia, declaró: «hay que seguir empujando igual, pero ser inteligentes, porque estamos en una posición mejor que la de Fabio, aunque tenemos que rematarlo». «Este circuito se me da muy bien y la moto es muy competitiva, pero ya sabemos que MotoGP es una caja de sorpresas y pueden ocurrir muchas cosas», ha añadido el italiano, al que le bastaría con sumar un punto aunque su rival ganara la carrera. «Es fantástico que Valentino Rossi esté aquí y puede ser una gran ayuda para mí. Él conoce perfectamente esta situación, sabe cómo me siento y me ayudará desde la pista como si fuera un ‘coach’».

A Fabio Quartararo no le vale otra cosa que no sea ganar la carrera. Y lo sabe. «Sólo puedo ganar la carrera y no tengo nada que perder, así que intentaré dar mi máximo y aunque sé que no es la situación ideal para ganar el campeonato, sí que es una buena situación para afrontar una carrera así. Pase lo que pase será un buen año en el que hemos aprendido muchas cosas», ha admitido el francés, defensor del título.

Más igualdad en Moto2

En la mediana cilindrada, el español Augusto Fernández cuenta con 9,5 puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura. «Quiero luchar por la victoria el domingo. En Australia hice un error, en Malasia lo hizo él... Así que veremos qué pasa en València», declaró el expiloto de la Cuna de Campeones. El nipón, por su parte, evidenció sus dudas, quizás como parte de una estrategia para jugar sus cartas: «De normal en València estoy nervioso, porque no soy muy bueno aquí, pero ahora tengo confianza».