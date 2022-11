En febrero cumplió diez años como director del Circuit Ricardo Tormo, ¿cómo se presenta el cierre de ese décimo aniversario?

Muy bien porque venimos de hacer un anuncio importante para esta casa (con los FIA Motorsport Games para 2024), y porque después de un año con altos y bajos la afición vuelve a responder, y llenaremos el Ricardo Tormo, y eso refuerza el proyecto. En una época de alternancia poner el lleno absoluto o el de no hay billetes es importante.

¿Confirma que va a haber lleno?

A fecha de jueves a las 3 de la tarde estamos en el 95 por ciento de aforo. Sigue estando la venta en marcha, abrimos taquillas el viernes. Queda un 5 por ciento, pero a lo mejor colgamos el no hay billetes. Mucha gente es decisión de última hora y como dan buena previsión meteorológica igual se animan.

¿Se echa de menos a Rossi?

Yo creo que siempre hay nuevos héroes. El otro día me comentaban que aquí se ha retirado Rossi, Márquez no está tan en forma, pero en F1 con Alonso y Schumacher en su día, y fíjate qué final de fiesta se vivió el año pasado con Verstappen y Hamilton, y eso ha aupado adiencias a lo bestia. No tengo duda que pasará en MotoGP, y llega talento bueno y potente, alguno español, y el futuro está asegurado.

Al final parecía que no pero se van a decidir aquí dos títulos.

Aquí hemos empalmado varios llenos. A raíz de la famosa patada de Malasia en 2015 inició un ciclo buenísimo y en 2017 sin emoción deportiva colgamos el no hay billetes. Si trabajas bien el producto con tiempo y las campañas que toca, y con un circuito como este que se puede ver todo, con el clima… la gente viene a disfrutar. Si hay emoción deportiva, mejor. Mi enhorabuena Dorna por esa reglamentación que ha igualado tanto las mecánicas y los equipos, que se enfrentan una Ducati y una Yamaha por el título.

¿Tiene algún favorito?

Hay un chascarrillo por el paddock. Se dice que Bagnaia no aguanta tanto la presión, y ahí podría fallar, pero también la gente duda que Fabio sea capaz de ganar en Valencia, y solo le vale ganar. Por probabilidad es igual es 0,1 por ciento, pero sigue existiendo, las carreras son carreras y veremos qué pasa.

Destaque algunas de las novedades de esta edición del GP de la Comunitat Valenciana.

Destacaría dos que son dos recuperaciones. El pitwalk que hemos vuelto a hacerlo el jueves por la tarde. Y la celebración del podio del domingo, algo que gustó mucho, y me encanta porque da fiesta y alegría, la gente toca el asfalto y los haces más partícipes del evento.

¿Se nota que es el GP de la vuelta a la normalidad?

Por fin. Yo creo que salimos bien de toda esta historia del Covid. Empezó en marzo la pandemia. Solo nos afectó a un gran premio, que al final hicimos dos, el de la Comunitat Valenciana y el de Europa, pero el otro de 2021 lo hicimos más o menos normal. Y este vuelve a la normalidad, llenando, que es lo que tenemos que hacer.

¿En Moto2 tiene algún favorito para el título?

Me encantaría que fuese Augusto, expiloto de Cuna, es cierto que no estuvo mucho tiempo, pero estuvo. Somos organizadores pero también participantes, porque ahí dentro tenemos entre 20 y 21 pilotos Cuna. Y eso es un orgullo y cada año hay uno arriba. Me da un poco de apuro decirlo, pero creo que es la mejor escuela del motociclismo del mundo. Habría que ver quién ha conseguido en algún deporte ser una escuela que alimenta uno tras otro el campeonato del mundo.

En Moto3 el campeón es Izan Guevara, no valenciano, pero sí del equipo Aspar.

Desde aquí mi enhorabuena a Jorge y al Team Aspar, llevan dos años increíbles, y están haciendo historia, arrasan, y el subcampeonato, que sea un equipo valenciano es muy bueno. Yo soy de los que defienden que el cluster es importante, cuantos más pilotos y equipos haya en la Comunitat, parece que van a abrir el Circuit de la Ribera, cuantas más instalaciones, más fuertes seremos en este deporte y mejor para todos. Izan también es producto de la Cuna de Campeones. Muy contentos por ello.

¿Qué le parece que se haya igualado el récord de 26 podios de pilotos valencianos en una sola temporada, y que puede incluso batirse aquí?

Increíble. Lo valoro de una forma fantástica y solo quiero decir que detrás de eso hay un montón de trabajo, no solo del Circuit que hace su parte, pero aquí cada vez hay mejores técnicos, representantes, publicistas, medios… Defendiendo el pabellón bien alto. Ojalá Iván Ortolá suba al podio aquí. Es el que falta por hacerlo este año.

También con siete pilotos valencianos, aunque Jorge Navarro se irá la próxima temporada a Supersport.

Ahora mismo el que han confirmado es David Salvador, madrileño pero de Cuna de Campeones, y por ahora ninguno más, pero Adrian Cruces está con el Team Aspar y en algún momento lo subirán a Moto3.

¿Cómo afecta al Circuit Ricardo Tormo que el Circuit de la Ribera sea ahora propiedad de Aspar?

Es un complemento, no es el mismo tipo de circuito. Lo he hablado varias veces con Jorge y los presidentes de las federaciones de motociclismo y automovilismo. En un mundo ideal en la CV debería ser una estructura con una pista como La Ribera en Alicante, también en Castellón, y en Valencia esa, y el Ricardo Tormo. A nivel formación, clima y técnicos, a todos los niveles, seríamos sin duda la potencia mundial.

¿Como el salto de Gino Borsoi a Ducati MotoGP después de 17 años con Aspar…?

Estuve hablando con Jorge, le da mucha pena y orgullo que Gino se vaya a un equipo oficial y muy bien valorado, dice mucho del Aspar Team. Aquí hay gente muy buena y si somos capaces de ese cluster hacerlo crece rmás, cada vez seremos mejores. Nos robarán talento, claro que sí, pero también así promociona Nico Terol.

¿Le preocupa la alternancia? Según Aspar Jerez y València deberían ser intocables…

Tiene toda la razón. Lo dice Aspar que va por todos los circuitos del mundo y sabe de lo que habla, y lo digo yo. Nosotros siempre hemos defendido que no somos como otros. Se ha demostrado que el fin de fiesta es diferente, haya emoción deportiva o no. Y a los hechos me remito. Es nuestro trabajo. Siempre le dejamos clara la postura a Dorna, nosotros firmamos la alternancia, somos un socio fiable, pero en un mundo ideal no me gustaría entrar en ella.

Por si entra, en 2024 están ya firmados los FIA Motorsport Games...

Se ha firmado porque nos parece un producto interesantísimo, y creo que lo cogemos justo antes de su eclosión, y creemos todos, Circuit, Federación y Generalitat, que va a explotar y que va a ser un eventazo muy potente e histórico. Y a nivel de Motogp no hay ningún problema, hemos demostrado muchas veces que podemos tener eventos consecutivos. Habrá que dar un mínimo margen, pero no pasaría nada por hacer un Mundial exitoso y a las dos semanas los FIA Motorsport Games, o al revés.

El epicentro sería el Circuit, pero se habla de más sedes.

Es un evento multiinstalación, todo está por decidir. Tuvo en Marsella en el Paul Ricard 73 países y 16 disciplinas, pero ya les han entrado solicitudes para llegar a cien países en Valencia o más, y escalar las disciplinas a 18 o 20 o 22. Hay un rally histórico que puedes tener en el Circuit un día o dos, pero hay que hacerlas fuera, como los esports, karting… Pero está por decidir todavía. Se montará un comité de organización como en los Juegos Olímpicos donde estarán todas las instituciones y empezarán a tomar decisiones.

Se encontrarán con un Circuit recién reasfaltado en 2023.

El reasfaltado era aun compromiso con FIM, Dorna e IRTA. Duran siete u ocho años y este llevaba ya once años, ha dado un ben rendimiento, y ha llegado el momento de cambiarlo porque si tú quieres seguir en la élite hay que hacer bien las cosas, y para eso el asfato es algo crítico.

¿También se va a cambiar el asfalto en mal estado del acceso principal y su conexión con la autovía?

Ha habido reuniones antes del Gran Premio a varias bandas, con Deportes, Diputación, Generalitat, alcaldes implicados, y la idea es incluirlo en el catálogo de carreteras de la Generalitat, hacer un convenio con Diputación, y a partir de ahí hacer lo que toca, una entrada bien con reasfaltado, arbolado, carril bici, aceras…, una entrada digna porque el Circuit es un sitio emblemático.

Otra novedad es que se recuperan los tests post Gran Premio, aunque solo sea un día, el martes.

Recuperamos el test del martes, es una buena noticia, porque sigue poniendo el foco en València. Es cómodo también para los equipos, que llevan un año muy duro, empalmando carreras, y está bien que acaben aquí, el lunes estén como tranquilos, y el martes hacen el shakedown, ajustes de las nuevas motos con los nuevos pilotos.

En estos diez años al frente del Circuit, ¿con qué se quedaría y qué borraría o mejoraría?

Me quedaría con la acogida que a tenido todo lo que hemos ido haciendo año a año, método de ir poquito a poco con mejoras, y la respuesta de la afición, que lo ha agradecido. Y lo peor sin duda la gente que se fue, a Juan Pérez Milla, a mi amigo Adrián Campos, y al bueno de Hugo Millán, piloto de la Cuna de Campeones de solo 14 años, y que se fue, es muy duro y lo peor que me ha pasado aquí... Bernat Martínez fue un golpe duro también. Sin duda eso es lo peor.

¿Y la pandemia…?

La pandemia no nos ha afectado tanto, podría decir lo contrario, pero es que aquí hicimos dos grandes premios sin público, organizamos el pirmer y único evento de la Fórmula E que se ha hecho en España y en circuito permanente, y es historia, es un campeonato del mundo. Y la recuperación desde la pandemia ha sido muy buena, estamos en casi todo a niveles prepandemia.

Y más allá de 2024, para cubrir la alternancia se piensa en Superbikes u otros campeonatos…

La verdad es que no nos lo hemos planteado pero porque yo no me planteo la alternancia. Eso merece un análisis separado, en el 2024 estaría cubierto, pero es que yo ni en el 24 me planteo la alternancia. Nosotros como dice Cholo Simeone, partido a partido, vamos a jugarlos e intentar ganarlos...