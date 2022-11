La espantada de Unai Emery en plena competición 2022/23 ha provocado una crisis identitaria en el Villarreal. Después de dos años y medio siguiendo un manual de estilo con unas señas muy marcadas, el abandono del autor de la idea se ha solucionado con la llegada de otro estilo bastante diferenciado del anterior. No tiene nada que ver una puesta en escena con la otra y las similitudes son pocas.

Emery era un entrenador más camaleónico, capaz de amoldar su sistema a las circunstancias de los jugadores que tiene a sus órdenes. El recién llegado Quique Setién es más dogmático y atiende a amoldar a sus futbolistas a sus ideas. "Quien me ficha ya sabe quién soy y mi propuesta", dijo el técnico cántabro en su presentación oficial en el Submarino. Era algo más que una declaración de intenciones acerca de su dogma futbolístico.

No se trata de que una idea sea mejor que la otra. No es esa la cuestión. Pero sí lo es el disruptivo cambio que ha supuesto pasar del modelo Emery al de Setién. El primero, más de buscar el éxito a través del equilibrio táctico y la seguridad defensiva. El segundo técnico, con la propuesta de asumir muchos riesgos, tener la pelota y buscar la portería contraria.

No obstante, la posesión de balón no marca el peligro que generas al rival. Un dato significativo se produjo en la derrota por 3-0 ante el Lech Poznan del jueves. Los amarillos tuvieron un porcentaje aplastante del 72,6% por 27,4% de su rival y en la segunda parte no generaron ni una ocasión de gol.

El Villarreal de Emery tampoco estaba mostrando una versión brillante en LaLiga, pero sí una cara más fiable, lejana a la de la ruleta rusa en la que se han convertido algunos tramos de los partidos del actual Submarino. En la Conference fue librando sus compromisos, no de forma holgada, pero sí efectiva, y se clasificó líder de grupo a dos jornadas del final.

El Villarreal de Setién solo tiene tres partidos de bagaje y se ha dispuesto de muy poco tiempo para poner en marcha sus sistema de juego. El gran problema, y lo que le identifica como un entrenador dogmático que muere con su idea, es que desde el primer día ha intentado implantar su filosofía después de que el equipo estuviera mucho tiempo aferrado a un sistema diferente de su antecesor en el banquillo.

Los resultados no han sido buenos, pero las sensaciones de la segunda parte de San Mamés y la contundente derrota ante el Lech Poznan han sido aún peores.

El nuevo entrenador, posiblemente, se haya precipitado en implantar un concepto que es muy distinto al de su antecesor. Y ahí puede estar su pecado y la gran incertidumbre creada en el entorno groguet. No ha tenido prácticamente tiempo para trabajar su idea con el plantel, pero tampoco la preocupación de implantarla poco a poco hasta que sus hombres la asimilen. El santanderino quiere imponer su idea de juego sin una transición adecuada y con la temporada en marcha. Y le puede pasar factura porque los resultados también generan falta de confianza o, mejor dicho, desconfianza