¿Cómo va la recuperación?. ¿Cuándo podrás volver a subirte a una moto?

Dentro de los plazos va bien, sobre todo la primera semana en Australia fue lo más duro y el vuelo de vuelta también por la presión, estaba bastante débil, me fracturé también parte de la arteria del fémur y perdí bastante sangre y estaba débil y me mareaba, pero una vez volví a coger fuerzas otra vez, veo que voy mejorando y el plan es volver a subir en moto en enero, cuando la fractura ya esté bastante consolidada y volver a empezar otra vez.

¿Viste la caída y el atropello de Australia por televisión o preferiste ahorrarte ese momento?

La he visto pero de reojo, la verdad porque me daba hasta miedo de mirarlo y encima en la moto no percibí tanto lo que pasó, noté que se fue el tren delantero saliendo de la curva, una caída muy rara, estaba sin mucho feeling en carrera y tampoco estaba arriesgando, se me cerró de delante saliendo de la curva y lo siguiente que noté es un impacto muy fuerte en la zona de la cadera y que su rueda me pasó por encima de la pierna, hizo como palanca y noté ‘clack’, por la tele vi que me pilla por la parte de la cadera, pero no he querido verlo más de una vez.

¿Es el susto más grande que has tenido en tu carrera?

El susto fue al mirarme la pierna, la caída en sí no fue nada, el atropello, otras veces han chocado pilotos conmigo, pero el susto fue cuando vi la pierna que estaba mirando para Sidney, como digo yo, estaba todo muy torcido y cuando vino Simone a intentar ayudarme y quitarme el casco, del dedo le caía sangre, me dejó la pierna llena de sangre y pensé que era una fractura abiertay ahí me asusté más aún. Pero sí, en Phillip Island pasé el momento de más miedo de mi carrera.

Además tuvo que quedarse unos días en Australia, imagino que con mucha incertidumbre y preocupación por ver cómo salía todo…

Sí, pero una vez llegué al hospital de Melbourne, allí fueron súper profesionales y atentos y me sentí en buenas manos. Se me pasó el miedo, me dieron mucha medicación para el dolor y me explicaron lo que me iban a hacer, que antes que nada era una tracción porque la fractura estaba bastante desplazada y había que estirar la pierna para colocarlo en el sitio, estuvieron controlando que la hemorragia interna de la arteria no llegara un punto en el que hubiera peligro, es verdad que tenía la pierna muy hinchada pero en todo momento lo tenían bajo control y me explicaron el procedimiento de la operación. Me pusieron un clavo desde la cadera hasta la rodilla y al día siguiente, cuando me desperté, ya vi que la pierna ya estaba arreglada.

Y todo esto en la otra parte del mundo…

Sí, la única que estaba conmigo era mi mujer Michelle, el resto estaban aquí. En un principio no se asustaron tanto porque me vieron sin el casco, pero cuando vieron que pasaban las vueltas y yo seguía allí sí que empezaron a preocuparse. Por suerte, cuando llegué al hospital pude llamar a mis padres y dentro de lo malo de la situación estaba bien y ya se quedaron más tranquilos.

Que no se parara la carrera es inexplicable. ¿Cómo viviste aquella situación?

La verdad es que no lo entiendo porque el comisario, estando yo allí, el mensaje que les dio fue claro, les dijo que tenía la pierna completamente destrozada y que no me podía mover, que pararan la carrera y trajeran el helicóptero. El mensaje de dirección de carrera fue el de sacarme porque la carrera tenía que seguir y yo en ese momento dije, ¿qué estamos haciendo aquí?. Las motos están pasando a metro y medio, estoy aquí con la pierna partida, no sé que esperaban que hiciera, que me levantara y me fuera de allí. Me sacaron como pudieron porque la verdad es que allí pasé mucho dolor y una vez me llevaron en ambulancia estuve bien, pero las tres vueltas que estuve alí se me hicieron como tres horas.

¿Qué expectativas tienes para la próxima temporada?

No te voy a mentir y mis expectativas son altas, creo que voy al mejor equipo de la parrilla de Supersport. Es un proyecto ganador, con el apoyo de Yamaha y la verdad es que desde hace muchos meses han estado detrás de mí.