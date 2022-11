La vaqueta deu moltes coses. Els jugadors passen pels campionats sense pena, ni glòria i quan la carrera s’acaba, el bon paper es queda mullat i s’oblida. Els títols deixen una empremta per a la història, encara que ahir els campions de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda no li donen importància a eixe detall. Soro III i Nacho van alçar el títol com a representants de Benidorm, després de véncer a l’equip de Montserrat, amb Marc i Santi, per 60-25 a Vilamarxant. Una alegria que no fa més que confirmar que Nacho és actualment el número u en la posició de mitger i que també serveix perquè el nom de Soro III torne a brillar amb la glòria que mereix tota una trajectòria com la del de Massamagrell.

«Estic content. Amb 38 anys és difícil competir contra la joventut que té il·lusió i estan frescos mentalment, però la pilota et pot donar coses roïnes, i de vegades, alegres com esta Copa», va confessar Soro III ja amb la corona en les mans. El rendiment del rest al llarg de la Copa ha estat excels i Soro III es mostrava «satisfet», però sempre amb la mentalitat d’ajudar al seu company perquè «Nacho es mereixia este títol. Hui en dia és un jugador determinant en la nòmina de professionals i això havia de traduir-se en un gran campionat. M’he dedicat a ajudar-lo i així li ho vaig dir el primer dia. Volia que fora campió». Les paraules de Soro III són el sentiment de la càtedra. Per a Nacho és el segon títol com a mitger. El de Beniparrell ja va guanyar una Copa en 2013, encara que en eixa ocasió formant trio. Ara, arriba el premi a un estat de forma que arrossega els darrers anys i que el confirma com a tal en parella. «Han sigut dos mesos de lluita i de fer un gran campionat. Em quede amb eixe nivell. La final només és una partida que ens dona el títol», va comentar Nacho.