Con el tercer puesto de Sergio García Dols se elevan a 27 los podios que se han repartido los pilotos valencianos este año, con lo que se deshace el empate con los 26 de 1988, año del doblete de Jorge Martínez Aspar en 80 cc y 125 cc, que compartió con Julián Miralles y Champi Herreros. Es el décimo podio de Sergio García, tercero consecutivo, con lo que el de Burriana cierra su etapa en Moto3 con 20 podios y 7 victorias desde su debut en 2019, y habiendo aspirado al título hasta la explosión de Izan Guevara en la segunda mitad del campeonato. La caída de Arón Canet en Moto2, cuando luchaba por acercarse al podio, impidió que el récord aumentara aún más, quedando finalmente en 27 podios.

«Al principio he intentado escaparme con ellos, pero ha sido imposible porque tenía poco agarre trasero y el ritmo era rapidísimo», dijo García Dols. «He controlado bien la carrera, al principio tenía un grupo de 4 personas detrás y los he dejado atrás. He seguido concentrado y es verdad que en las últimas vueltas he ido más relajado y ya he pensado más en quedar segundo en el campeonato, mejorando el resultado del año pasado. Estoy muy contento y ahora toca disfrutar del subcampeonato. Estoy muy agradecido a todo mi equipo técnico, han sido dos años muy buenos. Despido la categoría de Moto3 con 20 podios y 7 victorias, que son cifras muy positivas, y ahora toca ya pensar en subir a Moto2», añadió el piloto.