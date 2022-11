Sin duda viviría uno de sus Grandes Premios más emotivos por su adiós al Aspar Team...

Así es, el más difícil de los últimos 17 años. Es una decisión que tomé en su día y antes o después tenía que llegar.

¿Qué le llevó a dar este paso?

Es una decisión que fui hablándola un poco con Jorge, y quiero que quede entre él y yo. No me voy porque no me encuentre a gusto o tenga un problema. Esta es mi familia y siempre serán parte de mi familia, he compartido buenos años y también difíciles, , pero solo tengo buen recuerdo. Es una oportunidad de ir a MotoGP.

¿Qué le convenció del nuevo proyecto?.

Este equipo es un equipo oficial, 50% Ducati, donde los pilotos son de Ducati, y será el único equipo que tendrá la moto oficial, y que ha demostrado estar siempre ahí delante, ha hecho grandes resultados, y a ver si soy capaz de mantener el nivel.

¿Volverá a MotoGP Aspar con un equipo de fábrica?.

Ojalá, me encantaría volver a tener un proyecto junto con Jorge, porque ha sido mi mentor, todo lo que soy lo soy gracias a él. Tanto Jorge como los pilotos que de este equipo me han ayudado a mejorar y tener esta experiencia. Si estoy ahí es sobre todo gracias a Jorge y este equipo.

Deja atrás seis títulos y buena cantera...¿con qué se queda?

Me quedo con todos los años, los buenos en los que hemos ganado mundiales y los difíciles, que me han ayudado a mejorar.

Toma su relevo un campeón del mundo como Nico Terol, ¿Cómo lo ve?

A Jorge se lo dije hace tiempo, hablando de mi sucesor, que Nico era la persona más idónea porque lleva ya muchos años con nosotros en la cantera, ha hecho un gran trabajo, increíble, y todos los que pasan por la cantera de Aspar llegan al Mundial, como Alonso y Farioli. Ha sido un trabajo impresionante de todos y sobre todo de Nico, que ya conoce el equipo, cómo trabajar con la gente. A este equipo no le va a faltar nada con Nico al frente y nadie se dará cuenta de que yo me he ido y todo funcionará igual o mejor.

¿Fue difícil gestionar dos piltos luchando por el título?

Momentos de tensión hay siempre cuando luchas por el Mundial, pero me lo han puesto bastante fácil.

Por suerte, pusieron la guinda con el doblete y el subampeonato de García Dols....

Era el objetivo de fin de semana, que fuera segundo.

¿Qué supone para el Aspar Team y para Italia el título de Bagnaia en MotoGP?

En el equipo Aspar dejó muy buenos recuerdos y es uno de los pilotos que seguía pasando por el box a saludarnos todos los jueves. Es una alegría su título.