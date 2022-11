Estaba hablando Xavi en la sala de prensa de El Sadar cuando cruzó Joan Laporta el túnel de vestuarios camino del césped. Asomó el presidente, acompañado por Rafael Yuste, vicepresidente deportivo, a la hierba navarra junto a Enric Masip, asesor deportivo del presidente, para dirigirse a los aficionados azulgranas que estaban aún en el estadio. Botaba Laporta. Botaba Yuste.

Botaban ambos eufóricos mientras el técnico analizaba un partido donde el Barça se llevó un triunfo que vale mucho más que tres puntos. "Nos llevamos una victoria de oro, es una victoria de equipo, de bloque, de familia, estoy muy orgulloso del equipo", ha proclamado el técnico, recalcando que "teníamos todo en contra".

"¿El árbitro? Mi opinión no cuenta, pero me dicen que en el gol hay falta y la expulsión de Lewandowski me parece rigurosa. Pero da igual lo que yo diga" Xavi - Técnico del Barça

De ahí que los jugadores, nada más acabar el encuentro, se dirigieran hacia la grada del fondo norte del Sadar donde estaban los aficionados culés. Estaban eufóricos. Al igual que Laporta, Yuste, Masip y, por supuesto, Xavi.

"¿El árbitro? Mi opinión no cuenta, pero me dicen que en el gol hay falta y la expulsión de Lewandowski me parece rigurosa. Pero da igual lo que yo diga", ha recalcado el entrenador azulgrana. "Es otro día que el árbitro se irá sin hablar, sigo pensando que deberían dar explicaciones", ha añadido Xavi.

Crítica a Piqué

Lamentó luego la expulsión de Piqué en el túnel de vestuarios justo en el descanso del partido cuando el Barça perdía 1-0. "Claro que hubiese participado Piqué, sabíamos de las molestias de Christensen. Pero claro que tenía intención de hacerlo", ha confesado Xavi en un claro mensaje crítico hacia el capitán que se despedía con una tarjeta roja en su último partido oficial.

"Es muy pronto para lanzar campanas al vuelo, pero es una victoria tremenda, con todo en contra como las decisiones arbitrales, la intensidad del rival. Estoy muy contento por cómo lo hemos superado", ha dicho el técnico barcelonista. "Hemos demostrado carácter, personalidad y fe. Le dije al equipo en el descanso que debíamos tener personalidad y fe. Y la han tenido". Esa personalidad y esa fe han llevado al Barça al liderato de la Liga antes del parón del Mundial de Qatar.