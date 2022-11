«Em sent amb una responsabilitat molt gran», va afirmar Molines en l’acte de proclamació de la nova junta directiva de la Federació de Pilota Valenciana al Complex Esportiu de la Petxina de València.

«Estic molt emocionat, amb les emocions a flor de pell». Vicent Molines serà el president de la Federació de Pilota Valenciana durant els pròxims quatre anys, després que la seua candidatura, Som Pilota, haja sigut l’única que es va formalitzar una vegada retirada l’encapçalada per Jose Genovés, Una Pilota Unida.

«Em sent amb una responsabilitat molt gran perquè hem de desenvolupar un projecte que pensem que és molt interessant. Em sent molt arropat per la gent que ha anat acompanyant-me durant el procés electoral, i molta més que ha anat sumant-se. Pense que és un repte que l’agafarem amb moltíssima il·lusió», va afirmar.

Molines, natural de Xaló, a la Marina Alta, va destacar que la nova junta «és un equip molt vàlid». El ja president de la Federació va explicar que acabar ara com a president és quasi un procés natural de la seua trajectòria dins de la pilota: «Vaig començar com a entrenador d’una escola de pilota, després com a monitor, després he seguit fent de coordinador de la pilota en la comarca i ajudant a molts clubs i a moltes escoles. Després vaig accedir a la Federació, on vaig ser vicepresident i també el seleccionador. També he ajudat en diferents àmbits».