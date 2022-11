Tres horas y media después del tuit borrado, a las 14:15 horas, la RFEF hacía oficial la baja por lesión de Gayà en un comunicado en el que aseguraba que el lateral se iba de Catar «con el cariño, el respeto y reconocimiento de sus compañeros y de toda la RFEF». «Después de analizar la situación con detenimiento, y consultando siempre con los servicios médicos de la RFEF, Luis Enrique ha tomado la decisión de reemplazar al lateral del Valencia. La RFEF quiere tener un mensaje lleno de cariño para Gayà, quien se había ganado por méritos propios defender a España en el Mundial de Catar después de cuatro años defendiendo la camiseta de la selección al máximo nivel. El cuerpo técnico entiende que necesita a los 26 jugadores en plenitud para afrontar el reto del Mundial, tan exigente como ilusionante». El comunicado vuelve a hablar de «esguince lateral de bajo grado». Minutos después, la RFEF anunció la convocatoria de Balde.

Luis Enrique no quiso esperar a Gayà a pesar de que, hace poco más de un año, su criterio fue diferente en una situación similar. Luis Enrique se llevó a Sergio Busquets a la Eurocopa a pesar de que el centrocampista del Barça tenía Covid y no realizó su primera participación en el torneo ante Eslovaquia en la tercera jornada de la fase de grupos 17 días después de su positivo. El asturiano fue tajante en su momento. «No le quiero esperar, le voy a esperar».

Luis Enrique esperó a Busquets en su día y la realidad es que sigue esperando a Ansu Fati. El asturiano citó al azulgrana consciente de que no estaba al cien por cien físicamente. El jueves le dio el amistoso para rodarlo y lo protegió: «Dejad de tratar a Ansu como un jugador que ha sufrido lesiones». Algo similar pasa con un Álvaro Morata que hace una semana sufrió «una lesión muscular de bajo grado en la cadera» y ni siquiera puedo participar en el amistoso. La vara de medir no es la misma para todos.

Gayà atendió a diferentes medios desplazados al aeropuerto antes de volar a España. «Estoy intentando asimilar la situación. Se ha decidido esto al final y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo. Quiero desearles lo mejor, seguro que harán un gran Mundial. Animaré a España desde casa y les voy a desear lo mejor. Harán un gran papel»

El club se pronunció tras la injusticia con Gayà y el Mundial. «En las buenas y en las malas... orgullosos de nuestro capitán». Minutos después lo defendió el embajador Ricardo Arias. «Es una decisión prematura y arriesgada. Si se estaba hablando de que era un esguince leve, a todos nos extraña mucho esta decisión repentina y tan extraña de mandarlo para casa. El que manda e imparte las órdenes es el seleccionador y habrá que escuchar a José cuando llegue para que nos diga cómo está y cómo se encuentra, porque todos hemos jugado más de un partido con un esguince leve», decía dolido el exfutbolista.

La afición del Valencia reaccionó en redes con mensajes de apoyo a Gayà. El capitán también recibió los ánimos de sus compañeros. Carlos Soler quiso transmitir su buena energía a Gayà en un duro momento. «Mucha fuerza amigo, contigo siempre», dijo. Otros futbolistas como Jaume, Toni Lato, Paulista, Mamardashvili, Marcos André o Racic le arroparon a través de las redes. «Lo que logremos será también gracias a ti», le dijo Ferran.

El seleccionador habló de la baja de Gayà en su primer ‘stream’. «Le tuve que comunicar a Gayà la decisión de no contar con él. Desgraciadamente para él y para mí. No tenía una lesión grave pero no podía arriesgar. Ha sido un día duro y complicado. Desde aquí solo puedo agradecer el comportamiento de José, gran profesional y mejor persona. Esto es lo más duro de ser seleccionador y entrenador y es lo que tengo que aceptar».