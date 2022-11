Sueño robado. Ilusión hecha añicos. José Luis Gayà no disputará el Mundial de Catar. El capitán del Valencia abandonó ayer la concentración de la selección española en Doha y regresa a casa hoy con todo el dolor de su corazón. Un mazazo anímico para el que ni el futbolista ni su entorno más cercano encuentran consuelo posible. El de Pedreguer se ha quedado a sus 27 años a las puertas de su primera Copa del Mundo. A pocas horas del inicio del campeonato, nada más pisar territorio catarí y por culpa de un polémico esguince leve en el tobillo derecho que parece muy poco para una injusticia tan grande. Gayà no se merecía un final tan cruel, pero Luis Enrique lo ha querido así.

Miércoles, 16. Amman International Stadium. Comienza la pesadilla. Gayà se retiró del entrenamiento vespertino como consecuencia de una torcedura en un lance fortuito del juego. El primer diagnóstico de los médicos de la RFEF fue que el valencianista sufría una "hipótesis diagnóstica de esguince lateral de bajo grado en el tobillo derecho". El jueves por la mañana la resonancia magnética a la que fue sometido confirmaba el alcance de lesión. Tenía un esguince leve y necesitaba un proceso de recuperación de alrededor de una semana. El estado de su tobillo complicaba la participación de Gayà en el debut mundialista contra Costa Rica del miércoles 23, pero no le impedía jugar en el España-Alemania del domingo 27.

Las dudas

Gayà no participó en el amistoso contra Jordania y empezó a trabajar en el gimnasio con los fisios para acortar plazos. Su Mundial no parecía correr peligro. Hasta que habló Luis Enrique. Las contundentes palabras del seleccionador del jueves después del amistoso de Amán hacían presagiar lo peor. "Es el tema delicado de estos cuatro días. En una acción fortuita, solo, haciendo un centro ha tenido un pequeño problema. La información pertenece al jugador y no es una decisión que yo pueda dar. Tomaremos una decisión y os anunciaremos cuando lo tengamos claro. Es la noticia desagradable de estos primeros días", dijo. La decisión parecía ya tomada. Las dudas comenzaron a apoderarse del jugador y de todo su entorno. El asunto empezaba a oler mal.

Luis Enrique se reunió ayer a primera hora de la mañana con su cuerpo técnico y los servicios médicos para tomar una decisión respecto a la continuidad de Gayà. El seleccionador nacional, lejos de esperar la evolución del valencianista, optó por el cambio y decidió que el capitán tenía que abandonar la concentración. El asturiano se lo comunicó al jugador en un cara a cara lamentando la decisión e intentando hacerle ver que tenía que velar por el interés del colectivo y no podía correr el riesgo de tener solo un lateral izquierdo disponible (Jordi Alba) contra Costa Rica. Quería a 26 jugadores a pleno rendimiento. Esa fue sus explicación al futbolista.

Ayer a primera hora de la mañana la RFEF comunicó públicamente en un tuit que Gayà era baja en la concentración de la selección española. Eran las 10:47 cuando colgaron un mensaje en la popular red social anunciando que el valencianista era baja para el Mundial de Catar: "Oficial | José Luis Gayá abandona la concentración de la Selección Española para el Mundial de Catar. El lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y el reconocimiento de sus compañeros y de toda la RFEF". Esta nota acompañaba a un enlace a la página web oficial... que no funcionaba. Prácticamente al instante, la propia cuenta borraba el mencionado tuit. ¿Qué había pasado?

Todo tenía una explicación. La RFEF se precipitó haciendo oficial la baja de Gayà porque antes necesitaba la autorización médica de la FIFA para sustituir jugadores. No fue obstáculo. O la FIFA hizo la vista gorda o la RFEF exageró el parte médico. Es importante decir que la FIFA deja claro en su reglamento del Mundial que "solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave". La Comisión de Medicina de la FIFA tiene que expedir un certificado confirmando que la lesión o la enfermedad reviste suficiente gravedad para que el jugador participe en el Mundial. Gayà solo sufría un esguince leve de tobillo, pero no importó,