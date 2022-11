El Mundial de Qatar arranca hoy, con el partido inaugural entre la selección anfitriona y el conjunto de Ecuador. España debutará el próximo miércoles, en su partido de debut en la competición contra la selección de Costa Rica. El conjunto dirigido por Luis Enrique perdió, el pasado viernes, a uno de su principales activos: el valenciano José Gayà, quien tuvo que abandonar la concentración del equipo por una lesión leve, unas molestias que no le impedirán comenzar a entrenarse con el Valencia CF el próximo martes, un día antes del primer partido de la 'roja' en Qatar. La polémica está, pues, servida.

Sin disolverse del todo la decisión sobre el capitán 'ché' - muy discutida por la prensa y la afición valencianistas-, Luis Enrique ha decidido convertirse en stremear y contar en directo por las redes sociales cuáles son sus sensaciones y cómo está viviendo las jornadas previas al primer partido de la selección española.

A lo largo de la hora de duración de la charla abierta, el seleccionador se enfrentó también a las preguntados de los aficionados, a las que contestó con sinceridad. Entre ellas, Luis Enrique tuvo que enfrentarse - como ya lo hizo Del Bosque en Sudáfrica en el año 2010 - a la elección de qué jugador de la selección querría ser en el campo, cuál sería su prolongación sobre el terreno de juego. Vicente del Bosque se decantó, en su día, por Busquets. El actual entrenador del conjunto nacional, sin dudar demasiado, se decantó por un jugador valenciano. ¿Fue Gayá o más bien o Pau Torres?

"No quiero que me corten la cabeza"

El valenciano Ferrán Torres fue la elección de Luis Enrique, en detrimento de otros valencianos como José Luis Gayá, Pau Torres o Gerard Moreno. La decisión no sorprenderá a muchos, puesto que el jugador de Foios, que juega ahora en el Barcelona, es el novio de la hija del seleccionador nacional. De hecho, el mismo Luis Enrique fue el que lo reconoció en su sesión de streaming: "Si no lo elijo, mi hija me corta la cabeza".

Falta saber si la decisión de Luis Enrique es sólo por motivos personales o, también, por cuestiones deportivas.